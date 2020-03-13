譴責美官員稱「中國肺炎」是種族歧視 林書豪捐款武漢

效力於CBA北京首鋼的前NBA球星林書豪，近日接連在社群媒體上發表對新冠肺炎的看法。11日，他砲轟美國部分高官、媒體與議員使用「中國病毒」稱呼新冠肺炎；12日，他在Instagram上宣布，已透過自己的基金會向武漢捐款人民幣100萬元（約14萬美元），他個人也將捐出15萬美元（約人民幣105萬元），並譴責種族歧視、排外主義及攻擊亞裔的行為。

綜合媒體報導，對於新冠肺炎，國務卿龐培歐（Mike Pompeo）、福斯電視台主播卡爾森（Tucker Carlson）、共和黨眾議院領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）等人，卻仍然使用「中國肺炎」或「武漢肺炎」這類帶有地域和種族歧視的詞語。

林書豪11日發推怒懟麥卡錫，「這是種族主義言論，你對這個詞用法的辯護是無知的。全世界都有抗擊病毒的英雄，請不要在宣傳他們的同時傳播種族歧視的惡疾。」

他12日又在Instagram上發布長文，譴責種族歧視的行為，並宣布自己在中國的籃球基金會已向武漢捐款100萬元人民幣，其個人也將捐出15萬美元。

他寫到：「在過去幾周，我一直在關注冠狀病毒和社會的陰暗面。無數帶著種族歧視、排外心理的新聞標題層出不窮，對亞裔的攻擊、人與人之間的不信任讓人心寒。但我仍然從中看見了希望，中國、韓國、日本、伊朗、義大利這些國家的醫務工作者讓我肅然起敬，我也看到了仍有一些人不在乎種族和背景，願意彼此幫助。」

「少一些恨意，多一些同理心。讓我們學習他們，行動起來，幫助需要幫助的人。每個人請做好該做的隔離，勤洗手、戴口罩，避免接觸到病毒。大家團結起來，戰鬥下去！」

其實，疫情爆發後，林書豪就曾多次為武漢捐款。1月31日，林書豪和廣東男籃名宿李群組成的籃球聯盟，向湖北省青少年發展基金會捐贈了人民幣100萬元，「豪群聯盟」還發動全員募集並採購應急物資，馳援武漢的醫療工作者。

2月13日，他又以故友高以翔的名義向武漢再捐款人民幣50萬元（約7萬美元）。演員高以翔去年11月在節目錄製過程中暈倒，搶救無效去世。

目前，疫情延燒到NBA，猶他爵士隊球星戈貝爾（Rudy Gobert）新冠病毒檢測呈陽性，成為NBA首位確診球員，NBA隨即宣布停擺。林書豪也發文表示，相信上帝會幫他們渡過難關。