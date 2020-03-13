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疫情蔓延 7成港青沒信心升職

世界日報 / 香港新聞組╱香港13日電
「疫情下香港青年就業狀況及前景信心調查」結果公布，年輕人對目前任職公司的發展及自身前景不是太有信心。(中通社)
「疫情下香港青年就業狀況及前景信心調查」結果公布，年輕人對目前任職公司的發展及自身前景不是太有信心。(中通社)

新冠肺炎衝擊香港經濟，青年民建聯12日公布「疫情下的青年就業狀況及前景信心」問卷調查，發現近七成青年對就業前景失去信心。青民提出支援年輕人的建議，包括持續進修基金再加碼、推行「生活費貸款計畫」等。

香港01報導，調查發現，68.1%受訪者對未來一年可升職沒有信心，55.4%認為不會加人工及福利，近60%青年分別對現職公司的發展前景，及可以找到心儀工作沒有信心。

明報報導，民建聯建議港府增加持續進修基金資助額至3萬港元，放寬修課式碩士及博士資助計畫，由政府代繳因疫情延期畢業的大學生學費，並准許延後一年償還大學學債。

就業方面，民建聯建議政府增加就業職位，在餐飲、酒店、旅遊或出版等行業推行「先聘請、後培訓」計畫，以及推出生活費貸款計畫。

民建聯副秘書長顏汶羽指出，將盡快約見政務司長張建宗，期望政府接納以上建議，並在今年大學學年完結前實施。

香港 青年 疫情

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