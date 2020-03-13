周巧兒家犬「血清陰性」 漁署：繼續監測
早前確診新冠病毒的女馬主周巧兒，其愛犬亦被驗出對新冠病毒呈弱陽性。漁護署昨天表示，近日對該狗隻進行血清檢測，結果報告呈陰性。漁護署表示，血清測試呈陰性不代表狗沒感染病毒，會再為狗抽血做進一步測試。
香港電台報導，食物及生局副局長徐德義表示，漁護署對該狗隻先後進行5次口腔和鼻腔採樣，結果都是呈弱陽性，專家定性為低程度感染。昨天下午最新的結果則呈陰性，但專家仍然定性該狗隻為低程度感染，要研究是否再進行血清測試。
明報報導，漁護署表示，血清測試呈陰性不代表狗沒感染病毒，以往人類感染其他冠狀病毒，如沒有病徵或輕微，未必產生抗體；身體一般需要14天以上才有足夠抗體被測量，故早期感染的測試結果或呈陰性，會再為狗抽血做進一步測試。
據報導，該狗隻現時沒有任何病徵，於港珠澳大橋口岸動物居留所接受檢疫。漁護署會繼續監察、反覆測試，待測試結果連續呈陰性後，才會把狗隻交還畜養人。
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