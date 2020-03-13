合作抗疫 鍾南山視頻連線美國ICU團隊

在廣州醫科大學附屬第一醫院，中國工程院院士鍾南山12日與醫院重症監護(ICU)團隊與美國哈佛大學醫學院及美國重症監護方面的專家進行多方視頻連線，討論新冠肺炎重症救治並達成合作。另外，鍾南山12日下午在廣東省人民政府新聞辦公室舉行記者會上表示，各國若採積極措施，疫情6月可結束，但兩個月研發出特效藥是「不可能的」。

央視新聞客戶端報導，鍾南山團隊與美方視頻連線，與會專家包括哈佛大學醫學院院長George Q. Daley，哈佛大學醫學院副院長David E. Golan，哈佛大學醫學院免疫系主任Arlene Sharpe，麻省總醫院—麻省理工—哈佛雷根研究所主任Bruce Walker，廣州醫科大學附屬第一醫院黨委書記、主任醫師黎毅敏，廣州呼吸健康研究院院長何建行教授，以及正在湖北武漢金銀潭醫院支援的廣州醫科大學第一附屬醫院重症醫學科副主任醫師桑嶺等。

據報導，會議中，鍾南山團隊介紹了新冠病毒感染危重患者的臨床特點和治療難點，並分享了快速檢測新冠病毒和防控社區聚集性病例的經驗，雙方討論就新冠肺炎臨床研究開展合作。

此前，鍾南山團隊與哈佛大學醫學院合作成立新型冠狀病毒肺炎科研攻堅小組，此次雙方就臨床重症治療方面的研究進行深入合作，有望對全球疫情防治產生積極影響。

另據中央社報導，鍾南山12日表示，若各國採取「國家層面的積極措施」，疫情可在6月結束；中國疫情防控現在轉為輸入性病例，而兩個月研發出特效藥是「不可能的」。

此前有媒體稱，鍾南山因未能配合國家主席習近平要求採「中醫藥抗疫」，「組長」一職遭拔。但12日在廣東省記者會與中國外交部記者會，仍是使用「國家衛健委高級別專家組組長」的稱法。

新京報報導，廣東省人民政府新聞辦公室12日下午舉行記者會，鍾南山針對新冠病毒疫情發展趨勢表示，原先預計的4月底疫情結束時間，主要針對中國情況。

他指出，在各國採取積極措施的情況下，疫情可以在6月結束，如果個別國家不重視，那時間有可能延長；各國應該回應世界衛生組織的呼籲，進行國家層面的疫情干預，「我仍然期待疫情將於6月結束」。

對於如何防範輸入性病例，鍾南山說，目前中國國內疫情得到控制，特別是湖北也得到控制；現在很多省分病例都是零增加，說明各地的聯防聯控方面起到很好的作用，「目前問題主要出現在境外疫情輸入病例防控方面」。

他指出，有人是入境時沒有症狀、在隔離過程發病，也有些人有症狀、卻沒有發燒，但在中國檢測後被確診；此說明境外國家對防疫不太重視，中國需要重視這個問題，應該加強對輸入患者的管控。

在藥物研發上，鍾南山再次指出，「兩個月內研發出特效藥是不可能的」，但總有辦法制止疫情的發展和惡化；一是加強管控，二是提高國外百姓和醫務人員的交流。