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高價賣爛菜惹民怨 孝感應城一小區聚集抗議
湖北孝感應城海山小區昨晚爆發大批居民聚集籃球場的抗議事件，民眾長期不滿務業與賣場勾結賣高價值差的菜品，昨日一名聯繫組織購買平價菜的志願者被警方逮捕後，民怨四起，大批民眾聚集抗議，並大喊要社區書記「下課」、警察放人。
受新冠肺炎影響，湖北實施封閉管理。小區居民日常所需物資全是由物業與業委會統一訂購到小區。但是高菜價、賣爛菜等問題時有所聞，大陸副總理孫春蘭在考察武漢市青山區翠園社區開元公館小區時，居民高喊「假的，全是假的、吃的都是高價菜。」
昨日應城發生的聚眾抗議事件，據當地民眾在網路上揭露，起因為統一配送的菜品貴、菜價差，有小區業主看不下去弄了些菜，按成本價出售，可能是觸及到他人利益，不准他賣，出言威嚇。昨日下午六點半，警察便將這名小區業主帶走，引起民怨。
孝感市人民政府昨日發出說明，指出昨日晚間7點30約有100多人集在小區籃球場，防疫期間社區物資統一配送，嚴禁他人私售生活物品。一名程姓業主以愛心菜名義賣菜，被小區務業阻止並報警逮捕，導致「小區居民圍觀」。事發後，相關領導到現場，人員即散去。
當日晚間8時半，應城市召開常委會議，對相關問題再次安排布署，防止類似事件發生。
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