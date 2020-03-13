快訊

好消息！第二批武漢包機返台國人 檢驗全數陰性

菲律賓緊急防疫馬尼拉封城！杜特蒂：謝謝習近平

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高價賣爛菜惹民怨 孝感應城一小區聚集抗議

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
湖北孝感應城海山小區大批民眾聚集抗議。圖/取自微博截圖
湖北孝感應城海山小區大批民眾聚集抗議。圖/取自微博截圖

湖北孝感應城海山小區昨晚爆發大批居民聚集籃球場的抗議事件，民眾長期不滿務業與賣場勾結賣高價值差的菜品，昨日一名聯繫組織購買平價菜的志願者被警方逮捕後，民怨四起，大批民眾聚集抗議，並大喊要社區書記「下課」、警察放人。

新冠肺炎影響，湖北實施封閉管理。小區居民日常所需物資全是由物業與業委會統一訂購到小區。但是高菜價、賣爛菜等問題時有所聞，大陸副總理孫春蘭在考察武漢市青山區翠園社區開元公館小區時，居民高喊「假的，全是假的、吃的都是高價菜。」

昨日應城發生的聚眾抗議事件，據當地民眾在網路上揭露，起因為統一配送的菜品貴、菜價差，有小區業主看不下去弄了些菜，按成本價出售，可能是觸及到他人利益，不准他賣，出言威嚇。昨日下午六點半，警察便將這名小區業主帶走，引起民怨。

孝感市人民政府昨日發出說明，指出昨日晚間7點30約有100多人集在小區籃球場，防疫期間社區物資統一配送，嚴禁他人私售生活物品。一名程姓業主以愛心菜名義賣菜，被小區務業阻止並報警逮捕，導致「小區居民圍觀」。事發後，相關領導到現場，人員即散去。

當日晚間8時半，應城市召開常委會議，對相關問題再次安排布署，防止類似事件發生。

警察 菜價 新冠肺炎

延伸閱讀

官商勾結賣高價爛菜 湖北孝感居民圍堵警方抗議

用垃圾車運豬肉給居民 武漢管委會幹部被免職

習近平視察武漢高度戒備 仍有居民拉布條要吃肉

既要感恩又要造神 新冠肺炎防疫中的兩岸怪象

相關新聞

高價賣爛菜惹民怨 孝感應城一小區聚集抗議

湖北孝感應城海山小區昨晚爆發大批居民聚集籃球場的抗議事件，民眾長期不滿務業與賣場勾結賣高價值差的菜品，昨日一名聯繫組織購...

用殲20技術 中國航空院造全自動口罩機

造「殲20」隱形戰鬥機的中國航空製造技術研究院，也助攻趕製口罩。中國航空院研製出全自動口罩生產機，24 小時全自動，1 ...

設立野味養殖分會 中國野生動物保護協會挨罰

中國民政部昨天通報，近日對中國野生動物保護協會違規設立分支機構的行為，作出警告的行政處罰，並責令撤銷。這些分會包括養殖蛙...

香港「許留山」欠租 關店再遭債主清算

香港知名甜品品牌「許留山」因欠租，遭債主向香港高等法院申請清算。去年下半年起「許留山」已關閉香港10餘間店，這次遭業主追...

修例風波+新冠疫情 港企叫苦：半年內恐現海嘯式裁員潮

過去大半年的修例風波，加上目前的新冠肺炎疫情，嚴重衝擊香港經濟，影響廣大市民，有工商界人士更預料，香港未來半年或出現「海嘯式」結業、裁員潮。；另有逾六成基層無力購防疫品，有單親母女為買口罩等防疫品，被迫每天少吃一餐。

德陽金土村遺址 漢晉陶片出土

近日，位於四川省德陽市的綿竹金土村，一位黃姓村民在清理自家魚塘時，意外發現大量陶片；其中一塊酷似缸沿的大陶片「寶貝」，引起考古人員的關注。經過初步比對，陶片的時代屬於漢晉時期生活與建築等類型的陶片，對進一步認識金土村遺址的時代、性質、分布具有重要參考價值。

成都700年窯廠遺址 挖出大量古瓷

成都文物考古研究院近日公布，該單位在成都市區發現五代至宋元時期瓷窯遺址，出土大量精美瓷器。

大陸森林面積2.2億公頃 覆蓋率22.96%

中國國家林業和草原局表示，截至目前，中國森林覆蓋率達22.96%，森林面積2.2億公頃。

29死42傷...泉州酒店倒塌案 陸啟動調查組

福建泉州市欣佳酒店上周六（七日）晚間倒塌，歷經一一一小時的搜救，昨天上午十一點找到最後一名受困者，找到時已無生命跡象，總計事故造成七十一人受困，其中廿九人死亡、四十二人受傷。大陸官方已組調查組，對事故展開調查工作。

上海：有過這8個國家旅行或居住史 一律隔離14天

上海市政府新聞辦官方微信《上海發布》報導，上海市新冠肺炎防控工作領導小組辦公室12日晚間宣佈，為進一步防控境外輸入疫情風...

新人擺酒宴變外賣自取 網友：我公司春茗都變秋茗啦

新型冠狀病毒COVID-19（俗稱武漢肺炎）肆虐不宜聚餐，日前網上就爆出有新人擺酒堂食變外賣，現場只提供酒水橙汁，片照播儀式照搞。網民反應各異，有的理解讚安排合理，有的人卻認為新人只是怕蝕訂拒取消，結果搞着賓客。有網民指同枱食飯風險高，籲勿太責怪這對新人，「我公司春茗都推遲到變秋茗啦！」

瘋搶後亂丟？香港「口罩垃圾潮」的感染漏洞

「需要時瘋搶，不要就亂丟？」武漢肺炎疫情爆發，已經進入「全球大流行」（pandemic），全亞洲過去數月也因此爆發嚴重的口罩搶購潮。一罩難求之下，就算有錢也不一定買得到珍貴的防疫物資。但與此同時，香港沿海近日卻出現了「口罩垃圾潮」。儘管無法確認，這些廢棄口罩是本地製造的垃圾？或隨海漂流而來？但口罩垃圾卻已對香港的自然環境、海洋生態造成嚴重威脅，更恐因此成為病菌散佈的漏洞，釀成另一波「口罩之亂」。

熱門新聞

不用拿下就可吃飯！陸發明「防護鼻罩」 網酸爆：脫褲子放屁

影／大陸用航空數位技術製全自動口罩機 1分鐘產100個

上海：有過這8個國家旅行或居住史 一律隔離14天

受訪者讚習近平視察武漢 疑讀稿造假

大陸復工後 這道外賣最受上班族青睞

用殲20技術 中國航空院造全自動口罩機

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。