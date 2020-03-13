用殲20技術 中國航空院造全自動口罩機

造「殲20」隱形戰鬥機的中國航空製造技術研究院，也助攻趕製口罩。中國航空院研製出全自動口罩生產機，24 小時全自動，1 分鐘產 100 個，24 台機器3月陸續投產，預計日產能 300 萬個。

中國航空製造技術研究院院長李志強指出，對於造飛機的他們來說，設備研發之初，甚至連口罩機長什麼樣都不知道。因此，動員 7 家下屬單位，發揮各自技術優勢，由 600 多人組成設計研發團隊，最後決定採用製造殲 -10、殲 -20 大飛機的數位化技術，在 3 天內就完成了口罩生產機的圖紙設計，16 天後首台樣機研製成功。

李志強表示，數位化設計製作技術，在研製殲 -10、殲 -20 等飛機時就幫助節約了時間，因為可以在投入實體製造前進行類比模擬，減少在製造過程中發生不必要的錯誤。

中國航空製造技術研究院用全自動口罩生產機製成的一次性醫用口罩，由三層布組成，最外面是抑菌作用的不織布，中間層是隔離病毒最關鍵的熔噴布。