香港「許留山」欠租 關店再遭債主清算

「需要時瘋搶，不要就亂丟？」武漢肺炎疫情爆發，已經進入「全球大流行」（pandemic），全亞洲過去數月也因此爆發嚴重的口罩搶購潮。一罩難求之下，就算有錢也不一定買得到珍貴的防疫物資。但與此同時，香港沿海近日卻出現了「口罩垃圾潮」。儘管無法確認，這些廢棄口罩是本地製造的垃圾？或隨海漂流而來？但口罩垃圾卻已對香港的自然環境、海洋生態造成嚴重威脅，更恐因此成為病菌散佈的漏洞，釀成另一波「口罩之亂」。

2020-03-12 20:30