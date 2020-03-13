聽新聞
test
0:00 / 0:00
香港「許留山」欠租 關店再遭債主清算
香港知名甜品品牌「許留山」因欠租，遭債主向香港高等法院申請清算。去年下半年起「許留山」已關閉香港10餘間店，這次遭業主追討去年10月開始拖欠的租金，提請清算。
粒粒芒果爽、經典楊枝金撈、椰皇燉燕窩雪蛤…到香港必嚐的「許留山」道地港式甜品，2002年首度進軍台灣市場，但水土不服3年後黯然撤出；2017年再度重返台灣市場，僅1年多再因租約到期結束營業。
如今「許留山」在發跡的香港也恐將不保。上海看看新聞報導，主要集中在旅遊區展店的「許留山」，因香港持續街頭示威，來港遊客急劇減少，導致生意大減少六至七成。從去年下半年來已關閉10餘間店。
近日再遭債主申請清算，要求收回店鋪，以及追討去年10月開始拖欠的租金。
創立於60年代的「許留山」，最早從賣龜苓膏和中藥的街頭攤販起家，70年代於元朗開設涼茶舖，之後改售糖不甩、蘿蔔糕等小吃。店舖1992年推出了全港首創的「芒果西米撈」大受歡迎，奠定了許留山「港式鮮果甜品店」的地位。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言