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香港「許留山」欠租 關店再遭債主清算

聯合報 / 記者戴瑞芬／ 即時報導
香港知名甜品品牌「許留山」遭債主申請清算，要求收回店鋪，以及追討去年10月開始拖欠的租金。取自看看新聞
香港知名甜品品牌「許留山」遭債主申請清算，要求收回店鋪，以及追討去年10月開始拖欠的租金。取自看看新聞

香港知名甜品品牌「許留山」因欠租，遭債主向香港高等法院申請清算。去年下半年起「許留山」已關閉香港10餘間店，這次遭業主追討去年10月開始拖欠的租金，提請清算。

粒粒芒果爽、經典楊枝金撈、椰皇燉燕窩雪蛤…到香港必嚐的「許留山」道地港式甜品，2002年首度進軍台灣市場，但水土不服3年後黯然撤出；2017年再度重返台灣市場，僅1年多再因租約到期結束營業。

如今「許留山」在發跡的香港也恐將不保。上海看看新聞報導，主要集中在旅遊區展店的「許留山」，因香港持續街頭示威，來港遊客急劇減少，導致生意大減少六至七成。從去年下半年來已關閉10餘間店。

近日再遭債主申請清算，要求收回店鋪，以及追討去年10月開始拖欠的租金。

創立於60年代的「許留山」，最早從賣龜苓膏和中藥的街頭攤販起家，70年代於元朗開設涼茶舖，之後改售糖不甩、蘿蔔糕等小吃。店舖1992年推出了全港首創的「芒果西米撈」大受歡迎，奠定了許留山「港式鮮果甜品店」的地位。

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