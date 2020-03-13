大陸森林面積2.2億公頃 覆蓋率22.96%
中國國家林業和草原局表示，截至目前，中國森林覆蓋率達22.96%，森林面積2.2億公頃。
中新社報導，全國綠化委員會辦公室日前發佈《2019年中國國土綠化狀況公報》（以下簡稱《公報》）顯示，2019年中國共完成造林706.7萬公頃、森林撫育773.3萬公頃，種草改良草原314.7萬公頃。
《公報》稱，2019年，中國大力推進大規模國土綠化行動，森林資源持續增長。退耕還林還草80.3萬公頃。全面停止天然林商業性採伐，國有天然商品林全部納入停伐管護補助。防沙治沙226萬公頃，荒漠化土地面積連續淨減少。濕地保護率達52.19%。國家森林城市達194個，城市建成區綠化覆蓋率達41.11%。森林旅遊遊客量約18億人次，同比增長12.5%。近100萬建檔立卡貧困人口被選聘為生態護林員，帶動300萬人穩定增收脫貧。
同時，自然保護地體系建設和野生動植物保護工作取得新突破。東北虎豹、祁連山、大熊貓、海南熱帶雨林4個國家公園完成總體規劃編製。大熊貓、雪豹、東北虎豹和朱鹮的監測進一步加強，全國共繁殖存活大熊貓57隻，全球圈養大熊貓數量達600隻。
《公報》顯示，中國森林草原資源保護管理成果顯著，森林植被總碳儲量達89.8億噸，年涵養水源6289.5億立方米，年固定土壤87.48億噸。此外，森林督查實現全覆蓋，2019年查處破壞森林資源案件72517宗，依法查處各類草原違法案件3500餘起。開展專項行動，嚴厲打擊破壞鳥類等野生動物資源、象牙等野生動植物走私違法犯罪活動。
今年3月12日是中國第42個植樹節。國家林草局表示，近年來，全國綠化委員會推出了撫育管護、自然保護、認種認養、捐資捐物等8類50多種義務植樹盡責形式，「互聯網+全民義務植樹」試點省分達到15個，「隨願植樹、隨處植樹、隨時植樹」變成了現實。
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