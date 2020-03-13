成都700年窯廠遺址 挖出大量古瓷

成都文物考古研究院近日公布，該單位在成都市區發現五代至宋元時期瓷窯遺址，出土大量精美瓷器。

此次發現的琉璃廠窯，又稱「琉璃場窯」「華陽窯」，始燒於五代，延續至明代，歷時700餘年，是中國著名的古瓷窯廠之一。該窯早在20世紀30年代已引起學術界關注，原華西協合大學古物博物館館長、美國學者葛維漢在1933年對其開展過短期試掘。考古學家發現，同在成都發現的前蜀皇帝王建墓中出土的青瓷碗、盆、四係罐是琉璃廠窯燒製。而該窯在明代也曾大量生產過官窯琉璃器，主要用於蜀王府、官府和重要寺廟的建築構件。

新華社報導，據現場考古發掘領隊易立表示，2018年5月至2020年3月，為配合成都市土地儲備中心的用地需要，成都文物考古研究院對位於成都市錦江區的琉璃廠窯址開展了考古勘探和發掘，清理出土窯爐、作坊建築、水池、水井、擋牆、墓葬、灰坑等以及瓷器、陶器、建築材料、窯具等大量標本。

「此次發現了窯爐、作坊、水井、排水溝等完整的窯業生產體系，進一步掌握了成都琉璃廠窯的歷史沿革、產品面貌、製作工藝、生產性質等文化內涵，為考古、美術、陶瓷工藝等方面的研究、展示和利用，提供了珍貴的一手資料。」易立說。

成都文物考古研究院院長顏勁松表示，近期成都文物考古研究院按照相關規定有序復工，將對成都川劇藝術中心改擴建、地鐵TOD川師段、西禦河段等10個重點項目進行考古發掘。