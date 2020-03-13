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德陽金土村遺址 漢晉陶片出土

聯合報 / 大陸特派員王玉燕／綜合報導
德陽市綿竹金土村發現酷似缸沿的大陶片，屬於漢晉時期生活與建築等類型的陶片，圖為發掘現場。 圖／本報四川德陽傳真
德陽市綿竹金土村發現酷似缸沿的大陶片，屬於漢晉時期生活與建築等類型的陶片，圖為發掘現場。 圖／本報四川德陽傳真

近日，位於四川省德陽市的綿竹金土村，一位黃姓村民在清理自家魚塘時，意外發現大量陶片；其中一塊酷似缸沿的大陶片「寶貝」，引起考古人員的關注。經過初步比對，陶片的時代屬於漢晉時期生活與建築等類型的陶片，對進一步認識金土村遺址的時代、性質、分布具有重要參考價值。

這批陶片中，有一個較大的、彎曲的、酷似大缸口缸沿的陶片，反映了漢晉時期陶器生產的工藝、技術水準。該陶器的具體形狀和用途，還有待進一步研究考證。

2017年10至12月，德陽市文物考古研究所、四川師範大學課題組、綿竹市文管所，聯合開展綿遠河、石亭江上游（綿竹）區域考古調查時，發現了該遺址。2019年10至12月，文物部門委託專業勘探公司對金土村遺址重點區域進行考古勘探，確認遺址分布面積達100餘萬平方米，重點勘探8萬平方米。從規模及其堆積性質分析，該遺址是一個較高等級超大型聚落居址，初步確認為漢晉時期城址。

相關負責人表示，金土村遺址面積大、堆積豐厚，遺物遺跡豐富，在四川乃至整個西南地區，都是非常重要的漢晉時期遺址。如果後期能發現有具體銘文的陶片，對研究、考證該遺址是否就是陽泉故城，提供重要佐證。

遺址 考古 文物

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