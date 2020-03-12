中國防範疫情 取消發放聖母峰登山證

登山探險業者今天表示，受2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）影響，在4月旺季來臨前，中國已取消發放聖母峰登山證。

法新社報導，去年春季總計885人攀爬聖母峰，其中644人是從尼泊爾攀登，另外241人則從北側的西藏登山。

儘管尼泊爾目前還是開放攀爬聖母峰，但一些登山探險業者已經取消行程，登山客也被要求提出14天的旅遊史以及醫療報告。

有業者表示，由於中國當局已經通知，西藏一側將關閉，因此他們要把手上的11名客人轉單至尼泊爾。

根據西藏旅遊機構，西藏遊覽區從1月起就關閉。