武漢推動無疫情小區封號 可享放鬆管控優待

中共總書記習近平視察武漢同時，武漢市積極推動建立「無疫情」小區、社區及村莊，更以放鬆控管激勵全市看齊。武漢官方統計，全市目前取得「無疫情小區」稱號者，已占全市小區的55.5%。

根據官方資料，武漢市共有7100多個小區（封閉型住宅社區）、1400多個社區（一般街市）、近2000個村莊及大隊。

綜合中國媒體報導，武漢市政協主席、武漢市疫情防控指揮部副指揮長胡曙光今天說，截至11日24時，全市「無疫情小區」已達3945個，占全市小區55.5%；「無疫情社區」225個，比重16%；「無疫情村」、「無疫情大隊」1592個，比重達81.9%。

胡曙光說，這代表武漢市推動的「無疫情社區」創建工作「取得了階段性結果」。

武漢市防疫指揮部社區防疫組幹部羅平說，在全市推動「無疫情小區」創建，一個重要目的就是讓居民們「得到實惠、看到希望、增強預期、堅定信心」。武漢因此制定一系列激勵保障措施。

羅平表示，凡被認定為「無疫情小區」，可「酌情調整管控等級，讓居民們在小區內有序的活動」；「無疫情村」、「無疫情大隊」則允許村民們在村內「逐步恢復正常的生產、生活秩序」。

他說，居住在「無疫情小區」且未離開小區者的連續居住時間，將被納入可離開武漢外出和復工復產前「隔離觀察的有效認定依據」。

羅平說，「無疫情小區」名單將在媒體公布，接受社會監督，以激勵小區居民參與創建的榮譽感和積極性，形成人人參與的濃厚氛圍。