快訊

美股早盤道瓊重挫1,700點 再度跌至「熔斷」

在米蘭台人曝封城後情況 4個問答「跟武漢完全不同」

武漢推動無疫情小區封號 可享放鬆管控優待

中央社 / 台北12日電

中共總書記習近平視察武漢同時，武漢市積極推動建立「無疫情」小區、社區及村莊，更以放鬆控管激勵全市看齊。武漢官方統計，全市目前取得「無疫情小區」稱號者，已占全市小區的55.5%。

根據官方資料，武漢市共有7100多個小區（封閉型住宅社區）、1400多個社區（一般街市）、近2000個村莊及大隊。

綜合中國媒體報導，武漢市政協主席、武漢市疫情防控指揮部副指揮長胡曙光今天說，截至11日24時，全市「無疫情小區」已達3945個，占全市小區55.5%；「無疫情社區」225個，比重16%；「無疫情村」、「無疫情大隊」1592個，比重達81.9%。

胡曙光說，這代表武漢市推動的「無疫情社區」創建工作「取得了階段性結果」。

武漢市防疫指揮部社區防疫組幹部羅平說，在全市推動「無疫情小區」創建，一個重要目的就是讓居民們「得到實惠、看到希望、增強預期、堅定信心」。武漢因此制定一系列激勵保障措施。

羅平表示，凡被認定為「無疫情小區」，可「酌情調整管控等級，讓居民們在小區內有序的活動」；「無疫情村」、「無疫情大隊」則允許村民們在村內「逐步恢復正常的生產、生活秩序」。

他說，居住在「無疫情小區」且未離開小區者的連續居住時間，將被納入可離開武漢外出和復工復產前「隔離觀察的有效認定依據」。

羅平說，「無疫情小區」名單將在媒體公布，接受社會監督，以激勵小區居民參與創建的榮譽感和積極性，形成人人參與的濃厚氛圍。

疫情 習近平

延伸閱讀

黃秋生酸WHO正名新冠肺炎：除非香港腳改叫大陸腳

南非武漢撤僑專機出發預計接回122人 總統送行

LINE開放公共帳號服務 免費推播防疫資訊

美股期指再度跌停 投顧：各國政府可能出手救市

相關新聞

上海：有過這8個國家旅行或居住史 一律隔離14天

上海市政府新聞辦官方微信《上海發布》報導，上海市新冠肺炎防控工作領導小組辦公室12日晚間宣佈，為進一步防控境外輸入疫情風...

大陸復工後 這道外賣最受上班族青睞

根據美團外賣發布的疫期首份《餐飲外賣復工消費報告》顯示，大陸各地復工以來，外賣商戶數、訂單量、交易額等指標呈現穩定上升狀...

用垃圾車運豬肉給居民 武漢管委會幹部被免職

2019冠狀病毒疾病重災區武漢市封城至今，包括中共總書記習近平等領導人多次喊話要求保障當地的生活物資充足，但昨天青山區一...

瘋搶後亂丟？香港「口罩垃圾潮」的感染漏洞

「需要時瘋搶，不要就亂丟？」武漢肺炎疫情爆發，已經進入「全球大流行」（pandemic），全亞洲過去數月也因此爆發嚴重的口罩搶購潮。一罩難求之下，就算有錢也不一定買得到珍貴的防疫物資。但與此同時，香港沿海近日卻出現了「口罩垃圾潮」。儘管無法確認，這些廢棄口罩是本地製造的垃圾？或隨海漂流而來？但口罩垃圾卻已對香港的自然環境、海洋生態造成嚴重威脅，更恐因此成為病菌散佈的漏洞，釀成另一波「口罩之亂」。

修例風波+新冠疫情 港企叫苦：半年內恐現海嘯式裁員潮

過去大半年的修例風波，加上目前的新冠肺炎疫情，嚴重衝擊香港經濟，影響廣大市民，有工商界人士更預料，香港未來半年或出現「海嘯式」結業、裁員潮。；另有逾六成基層無力購防疫品，有單親母女為買口罩等防疫品，被迫每天少吃一餐。

新人擺酒宴變外賣自取 網友：我公司春茗都變秋茗啦

新型冠狀病毒COVID-19（俗稱武漢肺炎）肆虐不宜聚餐，日前網上就爆出有新人擺酒堂食變外賣，現場只提供酒水橙汁，片照播儀式照搞。網民反應各異，有的理解讚安排合理，有的人卻認為新人只是怕蝕訂拒取消，結果搞着賓客。有網民指同枱食飯風險高，籲勿太責怪這對新人，「我公司春茗都推遲到變秋茗啦！」

陸學者指 新冠病毒恐傷睪丸 影響男性生殖功能

湖北省人民政府網站12日發布的疫情防控訊息指出，儘管新型冠狀病毒感染以肺臟和免疫系統損害為主，但理論上新冠感染還可能造成...

多檔直播驚傳詭異貓叫聲 央視「喵」新聞收視飆

官媒央視近日火了，包括央視新聞等多個節目，接連多天在直播中不時傳出貓叫聲，當主播一身正裝、一臉嚴肅播報新聞時，背景竟迴盪「喵喵喵」聲音。「央視貓叫」關鍵詞登上微博熱搜，網友戲稱節目索性改名成「貓聞天下」、「貓聞直播間」…。惟央視至今未有相關回應。

泉州隔疫酒店坍塌…媽護女、爸護媽 1家5口遇難

中國新聞組／北京12日電

說好不用錢…安徽男自泰返中 隔離被收9800

在泰國教書的吳先生回國探親，他的老家在安徽省銅陵市樅陽縣，為了配合防疫，他事先請家人詢問相關規定，社區人員告訴他們，可以免費入住縣府指定的賓館。沒想到，等他回國到賓館辦手續時，竟被索取一天700（人民幣，下同，約100美元），總共9800元（約1400美元）入住費，讓他非常不滿。事後，在場的醫護人員嚴副院長表示，錢已經退了，「那只是預收」。

中國疫情漸趨緩 李蘭娟：盼3月底新增病例「清零」

中國新冠肺炎疫情漸趨緩和，很多人都想知道疫情何時結束，武漢市民更想知道何時能「解封」。中國國家衛生健康委員會高級專家組成員李蘭娟回應稱，疫情還沒結束，希望在3月底新增病例「清零」，現在還不能輕易說疫情結束。

中抗疫轉守為攻7人赴大利援助 鍾南山分享歐洲戰疫經驗

中國疫情趨緩，行有餘力之際「轉守為攻」，將抗疫技術與經驗分享給全球。在義大利緊急向中國求助時，國務委員兼外長王毅回應，中國將提供義方口罩等醫療物資援助。中國紅十字會應義大利紅十字會的緊急請求，組建7人抗疫專家組啟程趕往義大利，協助開展新冠肺炎疫情防控工作。

熱門新聞

疫情連累海鮮店停業 「龍蝦餓到互食」老闆稱虧損千萬

用垃圾車運豬肉給居民 武漢管委會幹部被免職

前有熊貓外交、現在搞「肺炎外交」！中國出哪些奇招洗白？

國泰航空預警 上半年慘賠

不用拿下就可吃飯！陸發明「防護鼻罩」 網酸爆：脫褲子放屁

中國天然氣執董辭職公告「找到薪資更高工作」 網笑：吃了誠實豆沙包

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。