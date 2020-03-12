新人擺酒宴變外賣自取 網友：我公司春茗都變秋茗啦

新型冠狀病毒COVID-19（俗稱武漢肺炎）肆虐不宜聚餐，日前網上就爆出有新人擺酒堂食變外賣，現場只提供酒水橙汁，片照播儀式照搞。網民反應各異，有的理解讚安排合理，有的人卻認為新人只是怕蝕訂拒取消，結果搞着賓客。有網民指同枱食飯風險高，籲勿太責怪這對新人，「我公司春茗都推遲到變秋茗啦！」

日前有網民在FB「巴打絲打 Facebook Club」發帖，指參加的結婚酒席不設堂食，並上載照片顯示請客新人已安排賓客拿走筵席原訂的食品，一人一份離場時領取，引來網民嘩然。

不過大家反應各異，有的人反感認為新人如覺得危險，就應取消婚宴，但這樣賓客自取外賣，感覺失禮，亦會質疑主人家想收人情不想蝕訂而硬搞，又認為做人情的賓客或會感到難受，「咁去嚟做咩，你幫我畀deliveroo送一個外賣去我屋企，我PayMe人情俾你算啦」。

另亦有人關注環保問題，質疑一人份食物已用了最少7個盒，以擺酒客人上百計，浪費的即棄膠盒十分驚人。

彩福FB發帖透露這場不一樣婚宴內幕，指新人不想一改再改，又要顧及大家安全，才想出筵席外賣的方法。（彩福婚宴集團FB）

不過亦有網民認為新人的做法可以接受，只要事先通知了賓客有關安排，這樣反令人更安心，「畀我都唔想除低口罩咁大棚人一齊食」、「呢個安排幾好，可影相，但不用長期逗留」。

彩福婚宴集團回應事件時表示，該對新人11月時已改期一次，為免一改再改，故與酒樓協商，盡最大的努力完成這場不一樣的婚禮，亦稱希望疫情快些完結，香港盡快回復正常。

亦有網民表示，現時情況下聚餐超高危，不少公司都取消有關活動以免「一鑊熟」，又指其公司早前公布要押後擺春茗，「大家都估應該會變秋茗！」。

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文章授權轉載自《香港01》