各國若採積極措施 鍾南山：疫情6月可結束

中國工程院士鍾南山下午表示，若各國採取「國家層面的積極措施」，疫情可在6月結束；中國疫情防控現在轉為輸入性病例，而2個月研發出特效藥是「不可能的」。

此前有媒體稱，鍾南山因未能配合中共總書記習近平要求採「中醫藥抗疫」，「組長」一職遭拔。但今天在廣東省記者會與中國外交部記者會，仍是使用「國家衛健委高級別專家組組長」的稱法。

新京報報導，廣東省人民政府新聞辦公室下午舉行記者會，鍾南山針對2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情發展趨勢表示，原先預計的4月底疫情結束時間，主要針對中國情況。

他指出，在各國採取積極措施的情況下，疫情可以在6月結束，如果個別國家不重視，那時間有可能延長；各國應該回應世界衛生組織的呼籲，進行國家層面的疫情干預，「我仍然期待疫情將於6月結束」。

對於如何防範輸入性病例，鍾南山說，目前中國國內疫情得到控制，特別是湖北也得到控制；現在很多省分病例都是零增加，說明各地的聯防聯控方面起到很好的作用，「目前問題主要出現在境外疫情輸入病例防控方面」。

他指出，有人是入境時沒有症狀、在隔離過程發病，也有些人有症狀、卻沒有發燒，但在中國檢測後被確診；此說明境外國家對防疫不太重視，中國需要重視這個問題，應該加強對輸入患者的管控。

他建議，深圳近日有4例輸入病例，顯示輸入性病例成為新的傳染途徑。要按照衛健委指引的要求，對入境者隔離14天，「還應該做核酸檢測，核酸檢測的結果比以前準確多了」。

在藥物研發上，鍾南山再次指出，「兩個月內研發出特效藥是不可能的」，但總有辦法制止疫情的發展和惡化；一是加強管控，二是提高國外百姓和醫務人員的交流。

他指出，世界衛生組織將這次疫情定位為「大流行」，各國應該採用自己認為合適的方式來對抗疫情，中國應該起更重要的作用，互相交流，互相支持。