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說好不用錢…安徽男自泰返中 隔離被收9800

世界日報 / 中國新聞組／北京12日電

泰國教書的吳先生回國探親，他的老家在安徽省銅陵市樅陽縣，為了配合防疫，他事先請家人詢問相關規定，社區人員告訴他們，可以免費入住縣府指定的賓館。沒想到，等他回國到賓館辦手續時，竟被索取一天700（人民幣，下同，約100美元），總共9800元（約1400美元）入住費，讓他非常不滿。事後，在場的醫護人員嚴副院長表示，錢已經退了，「那只是預收」。

紅星新聞報導，在泰國教漢語的吳先生，趁著當地兩個月的長假，便回國來探親。吳先生的父親回憶，他當初向社區上報時諮詢過，聽說酒店是縣裡安排的、免費的。

沒想到，他們來到樅陽縣的安逸大酒店。「我父親先進去交費、辦手續，700元一天，總共9800元」。

他們先辦完手續，用微信支付費用住下來，然後向單位和媒體反映。「當天晚上10時多，他們給退的錢」。其間，他們還打聽到，一起回來的同事14天只付了1300元。

「現在不要收費了」，樅陽縣橫埠中心衛生院嚴副院長說，在吳先生之前，收費就收了一個人，錢也都退了。「我們這個不叫收費，叫預收費，不是9800塊錢，多貼少補，也可能不要錢。」嚴副院長解釋，「這項措施是為卡一些從疫情嚴重地區回來的人」。

嚴副院長說：「費用政府肯定會買單，我們只是預收費，但不是收費，開的單子也是預收金，最後肯定會退掉，我都給他們介紹了，這是政府的一個政策。

泰國 探親 微信

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