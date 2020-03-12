泉州隔疫酒店坍塌…媽護女、爸護媽 1家5口遇難

泉州欣佳酒店7日晚間坍塌，現場11日又找到八名罹難者遺體。其中，來自湖北黃石的一家五口確認遇難，按照原計畫，他們一家8日就可以解除隔離回家了。泉州市政府表示，目前已投入2000人進行救援，將調查事故，對違法者無論公職或私人絕不寬貸。

綜合媒體報導，搜救人員11日從同一救援洞口抬出五具遺體，疑為一家五口，搜救中發現，媽媽護著女兒，爸爸護著媽媽，兩個兒子在兩米左右距離，應該是在另一張床。

據報導，五人是來自湖北的夫妻和三個孩子，原本3月8日將結束隔離。其中父親28歲姓蔡，是家裡老大，來泉州打拚十幾年了。2018年，他和弟弟合夥開公司，事業剛剛起步。

事發當天，妻子發視頻輪流播放一家五口照片，配有字幕「這是我帥氣的老爸，這是我美麗的老媽，他們相愛了，有了可愛的我們」，三個孩子在油菜花地裡，手牽手笑得正開心。」

泉州市政府11日召開新聞發布會，常務副市長洪自強介紹，目前已有2000人投入事故救援。國家、省、市派出42名專家、821名醫護人員全力救治傷員。10日出院10人，11日出院10人。

洪自強指出，經初步調查，欣佳酒店在建設、改造、審批等方面確實存在嚴重問題，已將相關證據收集固化，對相關責任人員已依法採取強制措施，也採取了必要的財產保全措施。

洪自強說，初步調查的情況將全部提交上級調查組，一定會實事求是，絕不隱瞞、不掩飾，涉及的違法違規、失職失責單位、個人包括公職人員絕不姑息、絕不放過，給民眾一個交代。