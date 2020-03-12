多檔直播驚傳詭異貓叫聲 央視「喵」新聞收視飆

官媒央視近日火了，包括央視新聞等多個節目，接連多天在直播中不時傳出貓叫聲，當主播一身正裝、一臉嚴肅播報新聞時，背景竟迴盪「喵喵喵」聲音。「央視貓叫」關鍵詞登上微博熱搜，網友戲稱節目索性改名成「貓聞天下」、「貓聞直播間」…。惟央視至今未有相關回應。

綜合媒體報導，有網友近日在微博稱，CCTV-13新聞頻道似乎混進去一隻貓，每當主播正經地播報新聞時，背景裡總不時傳出一聲「喵嗚」。多檔節目也出現貓叫「背景音」，時而宏亮，時而慵懶。即使主持人縮短了每個字之間的停頓，提高了自己聲量，仍無法蓋過萌貓的叫聲。

這貓叫聲有多明顯？據指出，在著名主持人白岩松「新聞1+1」節目直播中，遠程採訪某位教授、討論新冠肺炎疫情時，忽然傳出了讓人難以忽視的「喵喵」聲音，不過白岩松依舊不受影響地繼續採訪。

這一現象引發不少網友圍觀。有網友表示，「剛開始以為是鄰居家貓在叫，結果上微博一看才發現，原來大家都聽到了」，另有網友發現，「央視不只一個節目有貓叫，貓都叫了好幾天了！」

而且貓除了叫聲響亮，耐久度也很強，貫穿了一整天的新聞節目，成功把新聞頻道的節目變成了貓叫節目，「全國人民在線聽貓叫」。

就有網友化身段子手，將節目名改成了「貓聞天下」、「喵聞30分」、「貓聞直播間」、「戰喵情特別報道」……。

澎湃新聞指出，近期央視收視率因疫情報導等因素穩步上升，也有人解讀為，「大家集體來吸貓」。

還有自媒體稱讚，這種央視與貓咪的反差，真是萌死人。平時高大上、不食人間煙火的的央視新聞頻道，感覺頓時有了人情味，甚至有了一絲春意。

在眾人好奇為何會出現貓叫聲之時，有網友自行在微博宣布「破案」稱，問了央視的朋友，貓叫的真相是央視工作人員在院子裡餵養流浪貓，貓跑進直播間。

另有媒體扒出央視也有養貓的歷史。10年前的央視，到處是電纜、視頻線……這些線路的天敵，就是老鼠。為了多重保險，央視弄來了三隻貓。一隻白貓叫「小白」（後改名為貓台），兩隻狸貓叫「狐狸1號」、「狐狸2號」。網路推測這次貓叫很可能是貓台的後代。