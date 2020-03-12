武漢肺炎 香港輸入病例增多
香港今天沒有新增武漢肺炎個案，累計確診維持130例；衛生官員同時公布，從中國大陸以外的其他境外輸入病例有所增加。
但衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君在記者上說，目前有一名男子對病毒的初步檢測呈陽性，有待最終確認。
據公布，這名男子2月底從倫敦返港，3日開始發燒，他的小孩也有輕微流感症狀，已住院接受觀察。
在記者會上，食物及衛生局副局長徐德義說，自2月23日起，從中國大陸以外輸入香港的肺炎個案有所增加，至今達到39例，而密切接觸者也相應增多。
由於2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情持續在全球擴散，他呼籲港人不要前往海外；港府已對海外一些城市發出旅遊警示，這些城市分布在韓國、日本、義大利和法國等。
此外，疫情較嚴重國家的旅客入境香港後，將隔離觀察14天。
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