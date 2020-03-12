本輪疫情高峰已過 中國：願為全球作出貢獻

中國國家衛健委下午表示，湖北以外省分新增確診7例，其中6例是境外輸入，顯示本輪疫情流行高峰已過去；中方將加強與有關國家和地區有效合作，為抗擊疫情作出中國貢獻。

國家衛健委所稱此輪2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情，應是指2月10日起，春節後返城復工的跨省際流動人潮，下一階段關注點是大學生開學的跨省移動，以及縣區州範圍內的中小學開學，還有境外輸入是否造成疫情再擴大。

中國國務院聯防聯控機下午舉行「穩定市場秩序、防疫藥品器械審批、排查企業安全生產隱患」記者會，國家衛生健康委員會發言人、宣傳司副司長米鋒在通報最新疫情時，作上述表示。

他指出，3月12日零時至24時，武漢新增確診病例8例，已經降至個位數；湖北除武漢以外，所有地級市已連續1週無新增確診病例；湖北以外省分，新增確診病例7例，其中6例為境外輸入病例。

米鋒說，上述上述訊息顯示，總體上，中國本輪疫情流行高峰已經過去，新增發病數在持續下降，疫情總體保持在較低水準；要把醫療救治工作擺在第一位，不麻痹、不厭戰、不鬆勁，毫不放鬆抓緊各項防控工作。

對世界衛生組織將疫情稱「大流行」，米鋒指出，世衛組織強調將「大流行」，是為了再次呼籲各成員國，為改變疫情走向投入更大的政治承諾和更多資源。

他強調，疫情發生以來，中方舉全國之力，採取最全面、最嚴格最徹底的防控舉措，為中國國內及全球其他國家和地區做好疫情防控準備贏得寶貴時間；當前全球疫情形勢持續快速發展，對此中方密切關注，對各國防控工作壓力感同身受。

米鋒表示，中方願繼續秉持公開、透明及對全球衛生安全和人民健康高度負責的態度，加強與世衛組織、有關國家和地區有效合作，為全球共同抗擊疫情作出中國貢獻。