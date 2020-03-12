北京加強管制 非疫情嚴重國家入境也要隔離14天

北京市官方表示，自10日起，非疫情嚴重國家入境進京人員，也要居家或集中觀察14天，納入社區健康管理。有商務行程的人士，要入住指定酒店並進行病毒檢測，未出結果前不得離開酒店。

中央社引述新京報報導，北京市委組織部副部長張強在記者會表示，10日起對境外進入北京人員防控措施進行調整，首先是自「疫情嚴重」國家入境進京人員，繼續執行居家或集中觀察14天。其次，即日起，自「非疫情嚴重」國家入境進京人員，也要居家或集中觀察14天，納入社區健康管理。

張強表示，第三是短期入境進京且有商務的行程目的地的人員，需入駐指定賓館並進行核酸檢測，未出檢測結果前不得離開賓館。最後是不在北京停留，經停首都國際機場、大興國際機場轉機出境人員應接受健康管理。

張強指出，此四點措施在執行過程中，將根據疫情形勢發展情況適時調整。

為保首都安全，此次管制措施堪稱「史上最嚴」。北京市外事辦副主任李輝呼籲，目前疫情全球蔓延，北京已經連續出現多宗輸入病例，希望在京外籍人士盡量減少不必要的出行。