快訊

中職／二度延賽確定！ 新球季4月11日開打

小黃要紓困 交通部4月1日起每月補貼汽油2000元

北京加強管制 非疫情嚴重國家入境也要隔離14天

世界日報 / 中國新聞組／北京12日電

北京市官方表示，自10日起，非疫情嚴重國家入境進京人員，也要居家或集中觀察14天，納入社區健康管理。有商務行程的人士，要入住指定酒店並進行病毒檢測，未出結果前不得離開酒店。

中央社引述新京報報導，北京市委組織部副部長張強在記者會表示，10日起對境外進入北京人員防控措施進行調整，首先是自「疫情嚴重」國家入境進京人員，繼續執行居家或集中觀察14天。其次，即日起，自「非疫情嚴重」國家入境進京人員，也要居家或集中觀察14天，納入社區健康管理。

張強表示，第三是短期入境進京且有商務的行程目的地的人員，需入駐指定賓館並進行核酸檢測，未出檢測結果前不得離開賓館。最後是不在北京停留，經停首都國際機場、大興國際機場轉機出境人員應接受健康管理。

張強指出，此四點措施在執行過程中，將根據疫情形勢發展情況適時調整。

為保首都安全，此次管制措施堪稱「史上最嚴」。北京市外事辦副主任李輝呼籲，目前疫情全球蔓延，北京已經連續出現多宗輸入病例，希望在京外籍人士盡量減少不必要的出行。

北京 疫情 健康管理

延伸閱讀

美國禁歐洲旅客入境30天 網見「大漏洞」傻眼：有用嗎？

韓片海外外景遭拒絕入境卡關 宋仲基哥國拚酒不受影響

新冠肺炎全球大流行 我審慎研議入境自費篩檢

美禁歐洲人入境30天 歐盟外交官：沒和歐洲商量

相關新聞

大陸復工後 這道外賣最受上班族青睞

根據美團外賣發布的疫期首份《餐飲外賣復工消費報告》顯示，大陸各地復工以來，外賣商戶數、訂單量、交易額等指標呈現穩定上升狀...

用垃圾車運豬肉給居民 武漢管委會幹部被免職

2019冠狀病毒疾病重災區武漢市封城至今，包括中共總書記習近平等領導人多次喊話要求保障當地的生活物資充足，但昨天青山區一...

修例風波+新冠疫情 港企叫苦：半年內恐現海嘯式裁員潮

過去大半年的修例風波，加上目前的新冠肺炎疫情，嚴重衝擊香港經濟，影響廣大市民，有工商界人士更預料，香港未來半年或出現「海嘯式」結業、裁員潮。；另有逾六成基層無力購防疫品，有單親母女為買口罩等防疫品，被迫每天少吃一餐。

中國疫情漸趨緩 李蘭娟：盼3月底新增病例「清零」

中國新冠肺炎疫情漸趨緩和，很多人都想知道疫情何時結束，武漢市民更想知道何時能「解封」。中國國家衛生健康委員會高級專家組成員李蘭娟回應稱，疫情還沒結束，希望在3月底新增病例「清零」，現在還不能輕易說疫情結束。

中抗疫轉守為攻7人赴大利援助 鍾南山分享歐洲戰疫經驗

中國疫情趨緩，行有餘力之際「轉守為攻」，將抗疫技術與經驗分享給全球。在義大利緊急向中國求助時，國務委員兼外長王毅回應，中國將提供義方口罩等醫療物資援助。中國紅十字會應義大利紅十字會的緊急請求，組建7人抗疫專家組啟程趕往義大利，協助開展新冠肺炎疫情防控工作。

北京加強管制 非疫情嚴重國家入境也要隔離14天

北京市官方表示，自10日起，非疫情嚴重國家入境進京人員，也要居家或集中觀察14天，納入社區健康管理。有商務行程的人士，要入住指定酒店並進行病毒檢測，未出結果前不得離開酒店。

湖北宣布分區分級復工 潛江「解封」6小時又撤銷

湖北省及武漢復工、解除封城程度，成外界觀察中國疫情發展指標。湖北省昨天發布通告宣布，全省將分區、分級、分類、分時有序推進企業復工復產。武漢是復工管制最嚴格之地，將展開有條件的復工，除列出的涉及民生醫療及重要產業企業外，其他企業復工日不能早於3月20日。不過，該省另一城市潛江昨天一度交通解禁，但六小時後又撤銷相關「全面復工復產」通告。

提振消費！南京紅頭文件：領導帶頭吃喝 低消400多元

「為了助力企業渡過難關，我們倡議廣大機關幹部近期帶頭購物消費。」一份江蘇南京市秦淮區新冠病毒感染的肺炎防控工作指揮部「關於機關幹部帶頭消費支持企業渡過難關」的紅頭文件11日在網上流傳，。該區一機關工作人員證實，他們的確收到了這份倡議書

躲疫情宅在家狂打手遊 東莞20歲女險變盲

受新冠肺炎疫情影響，大陸各地社區實行封閉式管理，不少人都減少外出留在家中，廣東東莞市一名20歲女子，因受疫情影響延遲復工...

寧波舟山港 國際船舶也有健康碼

寧波海事局披露，自3月9日起計畫靠泊寧波舟山港的國際航行船舶將擁有各自的「健康碼」。該碼運用大數據對國際船舶實施紅、黃、綠三色管理，通過關口前移精準防範境外疫情輸入。

醫療廢棄物 陸拚日產日清

大陸生態環境部應急辦主任趙群英表示，據近日大陸國家衛健委和生態環境部等部委聯合印發的醫療機構廢棄物綜合治理工作方案，到2020年底，大陸每個地級市都要至少建一個規範的醫療廢物處置設施。

粵禁野生動物交易 將嚴懲不法

廣東省人民檢察院11日披露，該院聯合廣東省公安廳、省農業農村廳、省市場監督管理局、省林業局和大陸海關總署廣東分署，制定下發「關於全面禁止非法野生動物交易、依法嚴厲懲治涉野生動物違法犯罪活動的通知」，要求依法嚴厲懲治涉野生動物違法犯罪。

熱門新聞

每天看疫情新聞！ 失憶30年的他竟想起身世回鄉團聚

用垃圾車運豬肉給居民 武漢管委會幹部被免職

疫情連累海鮮店停業 「龍蝦餓到互食」老闆稱虧損千萬

「發哨人」專訪遭下架！大陸再掀言論自由攻防戰

前有熊貓外交、現在搞「肺炎外交」！中國出哪些奇招洗白？

國泰航空預警 上半年慘賠

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。