湖北宣布分區分級復工 潛江「解封」6小時又撤銷

湖北省及武漢復工、解除封城程度，成外界觀察中國疫情發展指標。湖北省昨天發布通告宣布，全省將分區、分級、分類、分時有序推進企業復工復產。武漢是復工管制最嚴格之地，將展開有條件的復工，除列出的涉及民生醫療及重要產業企業外，其他企業復工日不能早於3月20日。不過，該省另一城市潛江昨天一度交通解禁，但六小時後又撤銷相關「全面復工復產」通告。

本報系聯合報報導，11日是湖北省原訂復工日，湖北省通告表示，湖北省將以縣為單位，畫分高、中、低風險區，實施分級差異防疫，企業將分類、分時有條件復工復產。

高風險地區除了涉及防疫、公共事業、民生、農產必需以及其他涉及重大民生企業外，金融保險、港口和貨運站場、重點產業鏈配套企業，承擔重大工程和項目的企業等，可以有序復工復產。

中風險地區企業除上述類型企業外，用工和產業鏈配套以本地為主的工業、農業企業，以室外作業為主的建築業，法律會計、軟件信息服務等相關服務業企業，可以有序復工復產。

低風險區復工安排則實施限制清單管理，不在限制清單內的產業可有序復工復產。限制的產業主要是人員聚集度高、涉及場所封閉的產業，包含電影劇院、KTV等服務業等，在疫情解除前不得復工。

至於疫情最嚴重的武漢市企業的復工安排，涉及防疫、公共事業、民眾生活必需、農產及其他重大民生企業得以復工。而對全中國、全球產業鏈有重大影響的企業，在取得核准後可以復工；其他企業規定不能早於3月20日前復工。

武漢市與湖北省的對外管道，仍嚴格管控中。湖北省內的大專院校、中小學校、幼兒園等仍繼續延遲開學。

另據澎湃新聞報導，潛江防疫指揮部11日凌晨4時許發布第26號通告，當日10時起撤除市內所有交通管控點，恢復正常交通秩序，全市服務業逐步開放。10時32分，潛江又發布第27號通告，宣布取消第26號通告，繼續實行嚴格交通管制、人員管控。

此外，北京青年報旗下微信公眾號報導，中央指導組副組長、中央政法委秘書長陳一新11日在武漢指揮部召開碰頭例會。他強調，要結合武漢實際，當前推動「十件實事」盡快落地見效，其中包括「啟動滯留在漢人員離漢工作」。