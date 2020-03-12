中抗疫轉守為攻7人赴大利援助 鍾南山分享歐洲戰疫經驗

中國疫情趨緩，行有餘力之際「轉守為攻」，將抗疫技術與經驗分享給全球。在義大利緊急向中國求助時，國務委員兼外長王毅回應，中國將提供義方口罩等醫療物資援助。中國紅十字會應義大利紅十字會的緊急請求，組建7人抗疫專家組啟程趕往義大利，協助開展新冠肺炎疫情防控工作。

綜合媒體報導，中國內部疫情趨緩，正積極將抗疫成功相關技術與經驗分享給全球。王毅表示，雖然中國自身對醫療物資還有較大需求，但中方將克服困難，向義國提供口罩等醫療物資援助，加大力度向義出口急需的物資和設備。

王毅稱，中國同義大利的友好省市和企業也將提供支援和幫助。日前，中國向世界衛生組織（WHO）捐款，用於抗擊疫情國際合作，也正在向疫情嚴重或醫療條件薄弱的國家提供力所能及的幫助。

據報導，就在王毅與義大利長通電完隔天，四川大學華西醫院呼吸與危重症醫學科主任梁宗安、重症醫學科小兒ICU護理長唐夢琳等人，11日也加入中國紅十字會志願專家團隊飛赴義大利，支援義國抗擊新冠肺炎。據悉，中國抗疫專家團隊由中國紅十字會副會長帶隊、成員有國家疾控中心專家1名與四川派出的梁宗安等5名專家。

四川專家11日準備出發加入中國紅十字會抗疫專家組，赴義大利協助防控。圖為馳援義大利的防疫物資在杭州蕭山國際機場裝機。 （中新社）

「外交部發言人辦公室」微信公眾號也宣布，中方將透過五大舉措幫助全球抗疫，包含同世衛組織和國際社會加強溝通協調；同世界各國開展抗疫經驗分享和交流；向有需要的國家和地區派遣醫療專家團隊；國際社會提供藥品等防疫物資援助；同國際社會加強科技合作。

另據大公報報導，衛健委高級別專家組組長、中國工程院院士鍾南山近日與歐洲呼吸學會候任主席安妮塔西蒙斯博士進行視頻連線，向歐洲呼吸學會介紹了中國抗擊疫情的成果和經驗。鍾南山分享了中國臨床救治經驗和藥物試驗進展，並提出了下一步研究的課題。

歐洲呼吸學會指出，歐洲正在借鑑中國經驗，積極為疫情爆發作準備，並計畫於今年9月與中國舉辦相關聯合教育活動，並與中方討論開展新冠病毒聯合研究的可能性。