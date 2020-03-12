中國疫情漸趨緩 李蘭娟：盼3月底新增病例「清零」

中國新冠肺炎疫情漸趨緩和，很多人都想知道疫情何時結束，武漢市民更想知道何時能「解封」。中國國家衛生健康委員會高級專家組成員李蘭娟回應稱，疫情還沒結束，希望在3月底新增病例「清零」，現在還不能輕易說疫情結束。

據中國官方通報，3月10日中國新增確診個案24宗，新增死亡個案22宗，全部在湖北，19宗來自武漢。中國累計確診病例達8萬778宗，死亡3158人。

據廈門廣電網，李蘭娟受訪說，「現在全國範圍內疫情已經基本得到控制，武漢疫情也在明顯變好，希望3月底新增病例可以全部清零。」不過，因此次疫情的特殊性，若說疫情基本結束，應該有兩個非常重要的指標：一個是清零之後再過二個潛伏期的國際標準，另一個是把現有的病例全部找出來收治住院或隔離，以確保不再有新發病例。

李蘭娟表示，目前還不能輕易說疫情結束，現在還有很多病人在醫院需要救治，很難定義具體的疫情結束時間，只能說一個地區新增確診和疑似病例清零之後，再過28天，兩個潛伏期，如果沒有新發病人就是比較安全的。

李蘭娟提醒，現有兩個更為嚴峻的任務，一個是警惕病毒死灰復燃，另一個是警惕境外國家的病例輸入。

自新冠肺炎在全球擴散後，中國中國的境外輸入病例近日明顯增多，北京10日報告確診境外輸入病例6宗。北京宣布升級防控措施，自非疫情嚴重國家入境人員，也要居家或集中觀察14天，納入社區健康管理。

目前在北京首都機場T3航站樓D區開闢專門區域，作為來自疫情嚴重國家航班的停靠專區，對所有乘客完成衛生檢疫、體溫篩查、信息核錄、進港中轉等流程後，分類進行轉送。