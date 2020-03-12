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大陸復工後 這道外賣最受上班族青睞

聯合報 / 記者李仲維/即時報導
火鍋外賣訂單量大幅增長，復工第二周相較第一周增長超過50%。 中新社資料照片
火鍋外賣訂單量大幅增長，復工第二周相較第一周增長超過50%。 中新社資料照片

根據美團外賣發布的疫期首份《餐飲外賣復工消費報告》顯示，大陸各地復工以來，外賣商戶數、訂單量、交易額等指標呈現穩定上升狀態，三成商家外賣單量超過疫前，餐飲經濟已率先復甦。

中新經緯報導，該報告指出，目前各地餐飲商家受防控歇業的影響，元氣尚未恢復，外賣業務因此挑起餐飲經濟大樑，商家透過外賣平台擴量增收。

報告顯示，隨著復工復產，外賣活躍用戶每周都有穩定增長，回到工作崗位的上班族更傾向透過外賣換個口味。復工以來，熟食受到極大歡迎，火鍋、燒烤、香鍋、東南亞菜和西餐是最受上班族喜愛的TOP5。其中，火鍋外賣訂單量大幅增長，復工第二周相較第一周增長超過50%。

報告稱，最受歡迎的外賣火鍋鍋底分別為：鴛鴦鍋、麻辣牛油鍋、菌湯鍋、番茄鍋、酸菜鍋。火鍋外賣銷量最高的城市分別是：成都、北京、上海、杭州、廣州、南京、重慶、蘇州、瀋陽、東莞。兩周內訂單過百的超級外賣用戶共有4位，成都一位用戶兩周共下單137單，其中，有28單為火鍋或火鍋食材外賣，成為外賣鐵粉No.1。

值得注意的是，各主要城市餐飲商家外賣單量和營收，都出現迅猛增長現象。其中，二、三線城市的增長尤為明顯，大陸全國商家中，單量超越疫前的商家占比TOP5分別為烏魯木齊、哈爾濱、南昌、西安和東莞。

數據調查顯示，儘管90後（1990年後出生）仍然是外賣的主要消費群，但在新增用戶中，原本更偏愛在家做飯的60後、70後消費者異軍突起，為家裡購買生鮮蔬菜、給自己買啤酒、復工上班後給自己點一份黃燜雞米飯，60後、70後分別以36.7%、31.5%的占比，成為外賣新客增長的主力，成功加入外賣掃貨團。

火鍋 上班族

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