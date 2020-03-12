不能公開不能戴口罩 陸媒揭武漢醫院最黑暗時刻
武漢肺炎已造成武漢市中心醫院多名醫護人員感染、死亡。陸媒揭發該院在疫情爆發初期禁止疫情上報的混亂情況，醫護人員甚至被要求不能公開疫情、不能戴口罩，以免引起恐慌。
南方人物周刊報導，武漢市中心醫院後湖院區是距離華南海鮮批發市場最近的醫院之一。
去年12月29日，後湖院區急診科醫生通知公共衛生科接診了4起華南海鮮市場病例，病情異常。醫院致電江漢區疾病預防控制中心，但對方稱此前上報的類似病例查了各項病原均無結果，需要匯報領導。
6天後（1月4日），江漢區疾控仍回覆：「等上級通知後再報，具體上報病種等通知。」之後，關於上報給誰，區衛健委與市衛健委互相推諉。1月8日起的3天，終於成功上報14個病例；13日再將一名患者無法採樣的訊息報告區疾控，得到的回覆卻是：「等」。
據報導，從1月11日到16日，該院收到26例職工疑似感染報告，但武漢市衛健委公告，截至1月15日，全市醫護人員零感染。
一名前線醫生透露，1月初就有很多患者沒有接觸華南海鮮市場史，但有了臨床症狀和影像學依據。此外，陸續有醫護人員在接觸患者後出現同樣徵狀，「這就是人傳人的直接證據」。但是關於病情上報，他們收到的要求是不允許填「不明原因肺炎」，乃至「病毒性肺炎」，只能寫「肺部感染」。
有兩名採訪對象出示了微信群組對話截圖，當中要求「大家不要隨意對外發布關於不明原因肺炎的通知及相關信息，否則市衛健委將嚴肅查處。」
該院一名醫生表示，早期院裡統一要求，「不能說，不能戴口罩，怕引起恐慌」。
報導指出，禁言之後的武漢市中心醫院，防護並未得到加強。一名醫生表示，1月上旬，甲狀腺乳腺外科主任江學慶戴口罩去開會，被院領導責罵後，就不常戴口罩，幾天後，江學慶被感染、確診，之後一步步衰竭，直至死亡。
武漢肺炎「吹哨人」李文亮醫生也是在這個院區服務，他率先披露疫情遭到院方約談、警方訓誡，後來不幸染疫於2月7日去世。
在南方人物周刊聯繫的10多名採訪對象中，過半受訪者表示受到過院方的干預，包括訓誡、談話、被要求刪除發布內容、被電話提醒不能發布有關消息等。
此外，防護物資極度短缺，一名醫生說，有段時間曾經把家裡的垃圾袋拿去醫院當防護服，這個問題，直到外地復工、外地醫療隊進入醫院才解決。
據統計，截至2月29日，湖北省5大官方慈善機構向武漢市中心醫院捐了口罩15.8萬片、防護服3976件。這是整個疫情期間的捐贈數，而官方捐助的防護服數量還不夠全院員工使用一次。
當前，武漢市中心醫院還有4名醫生病危，都是包括呼吸衰竭在內的多重器官衰竭，並伴有各種不良併發症，「有的全憑外部醫療手段支持、維持生命」。
據財新網報導，中心醫院4000多名職工當中，已有超過230名醫務人員確診染疫，感染比例和死亡人數均居武漢各醫院之首。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言