提振消費！南京紅頭文件：領導帶頭吃喝 低消400多元

「為了助力企業渡過難關，我們倡議廣大機關幹部近期帶頭購物消費。」一份江蘇南京市秦淮區新冠病毒感染的肺炎防控工作指揮部「關於機關幹部帶頭消費支持企業渡過難關」的紅頭文件11日在網上流傳，。該區一機關工作人員證實，他們的確收到了這份倡議書。

「南京觀察」報導，該倡議書提出，秦淮區領導本周到轄區內商貿、餐飲等企業購物消費，並給出了「最低消費標準」——不低於100元人民幣(約438新台幣)。同時，鼓勵各級領導班子成員帶頭到餐飲等服務行業消費，嚴格執行相關規定，個人付費；鼓勵區街機關幹部和企事業單位幹部職工帶頭到商家購物消費，引導和帶動市民盡快恢復消費信心。

該通知在鼓勵機關幹部帶頭「逛街」、「下館子」的同時，不忘強調防疫措施要到位，要求注意做好個人防護，配戴口罩，嚴格執行體溫測量、避免聚集等防控要求，文明消費，安全消費。

秦淮區是南京的商貿旅遊中心，轄區內有中華第一商圈新街口、南京人氣最旺的旅遊目的地夫子廟，但都曾歇業封閉，餐飲企業更是遭遇寒冬。

江蘇省委常委、南京市委書記、市委應對疫情工作領導小組組長張敬華9日檢查調研復工復產復業情況，到訪夫子廟景區的南京大牌檔飯店，出示了綠色的「蘇康碼」並在堂內品嘗秦淮小吃。

市委書記視察工作「下館子」，彰顯城市盡快恢復日常生活，步入正軌的信心與決心。相關圖文迅速在朋友圈刷屏，眾多網友留言道，這座城市熟悉和美好的氛圍開始回歸。相關人士表示，秦淮區發出機關幹部率先消費，就是為了提振市場消費信心，幫助企業盡快恢復人氣，促進復工復產。

據了解，秦淮區500平米以上的大型餐飲240家左右，500平米以下的中小型餐飲4200家左右。目前復工的有1500家左右，恢復堂食的334家。