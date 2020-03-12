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躲疫情宅在家狂打手遊 東莞20歲女險變盲

聯合報 / 記者林宸誼/即時報導
宅在家躲疫情太悶狂打手機遊戲，東莞20歲女險變盲。圖/星島日報
宅在家躲疫情太悶狂打手機遊戲，東莞20歲女險變盲。圖/星島日報

新冠肺炎疫情影響，大陸各地社區實行封閉式管理，不少人都減少外出留在家中，廣東東莞市一名20歲女子，因受疫情影響延遲復工，日日在家打手機遊戲消磨時間，結果突然右眼眼前像有一塊黑布遮擋住，原來是視網膜脫落，差點變盲。

星島日報報導，來自東莞石排的20歲小冬，這段時間一直宅在家中打手機遊戲遊戲，經常一打就是大半天，有時甚至一天可以打上20幾局，日前感覺右眼眼前，像是有一塊黑布遮擋住，起初以為是疲勞，只買了眼藥水滴，但過了兩天情況仍未有好轉。

媽媽立即帶小冬到醫院檢查，東莞愛爾眼科醫院眼底病科主任王虎檢查後，診斷為「孔源性視網膜脫離並且波及黃斑」，視力僅剩0.6，需要立刻進行手術治療，所幸治療及時，小冬的視力將穩步恢復。

王虎表示，該名女病人因宅在家中長期用眼，打遊戲、看手機、看電腦，導致看東西時發現有遮擋感，所幸及時就診，把握治療視網膜脫離的最佳黃金時期72小時內，一旦發生視網膜脫離，患者的周邊視野以及中心視力會在短時間內迅速下降，如果不能得到及時治療，會造成永久性視力喪失。

視力 疫情 新冠肺炎

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