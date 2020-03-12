躲疫情宅在家狂打手遊 東莞20歲女險變盲
受新冠肺炎疫情影響，大陸各地社區實行封閉式管理，不少人都減少外出留在家中，廣東東莞市一名20歲女子，因受疫情影響延遲復工，日日在家打手機遊戲消磨時間，結果突然右眼眼前像有一塊黑布遮擋住，原來是視網膜脫落，差點變盲。
星島日報報導，來自東莞石排的20歲小冬，這段時間一直宅在家中打手機遊戲遊戲，經常一打就是大半天，有時甚至一天可以打上20幾局，日前感覺右眼眼前，像是有一塊黑布遮擋住，起初以為是疲勞，只買了眼藥水滴，但過了兩天情況仍未有好轉。
媽媽立即帶小冬到醫院檢查，東莞愛爾眼科醫院眼底病科主任王虎檢查後，診斷為「孔源性視網膜脫離並且波及黃斑」，視力僅剩0.6，需要立刻進行手術治療，所幸治療及時，小冬的視力將穩步恢復。
王虎表示，該名女病人因宅在家中長期用眼，打遊戲、看手機、看電腦，導致看東西時發現有遮擋感，所幸及時就診，把握治療視網膜脫離的最佳黃金時期72小時內，一旦發生視網膜脫離，患者的周邊視野以及中心視力會在短時間內迅速下降，如果不能得到及時治療，會造成永久性視力喪失。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言