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寧波舟山港 國際船舶也有健康碼

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

寧波海事局披露，自3月9日起計畫靠泊寧波舟山港的國際航行船舶將擁有各自的「健康碼」。該碼運用大數據對國際船舶實施紅、黃、綠三色管理，通過關口前移精準防範境外疫情輸入。

新華社報導，「抵港國際航行船舶健康碼」發布在「寧波海事深藍智享智慧海事監管服務平台」上，該應用基於船舶口岸查驗數據、港口生產數據及其他船舶數據，自動提取船舶全球航行軌跡及港口靠離泊信息，在船舶抵港前1天自動生成專屬識別碼，最大程度減少對港口生產的影響。

按照相關要求，「抵港國際航行船舶健康碼」會將3種情況的船舶標記為紅色：一種是14天內掛靠或者航經疫情嚴重國家（地區），第二種是14天內掛靠或者航經疫情較高風險國家（地區），第三種是有船員報告體溫異常。如果掛靠或者航經行為相隔14天以上至1個月以內，船舶將被標記為黃色，其餘船舶為綠色。

如「健康碼」顯示為紅色，海事部門將第一時間要求做好船員體溫檢測、人員登離工作，妥善處理船舶產生的生活垃圾和汙水，同時將相關信息通報引航、港口調度、船舶代理公司等單位，落實相應防範措施。

目前寧波舟山港已完成79艘國際航行船舶排查，標記紅色「健康碼」的船舶29艘。

寧波舟山港2019年累計完成貨物吞吐量11.19億噸，年均抵港國際航行船舶達2.4萬餘艘次。

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