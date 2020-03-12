醫療廢棄物 陸拚日產日清

大陸生態環境部應急辦主任趙群英表示，據近日大陸國家衛健委和生態環境部等部委聯合印發的醫療機構廢棄物綜合治理工作方案，到2020年底，大陸每個地級市都要至少建一個規範的醫療廢物處置設施。

新華社報導，趙群英指出，目前全大陸醫療廢物、醫療汙水處理處置平穩有序，未發現因疫情防控影響環境安全的情況。

醫療廢物做到應收盡收，及時處置。從全大陸來看，醫療廢物處置能力由疫情前的每天4902.8噸，提高到目前的每天6022.0噸，提高了23%。醫療廢物處置設施運行負荷保持50%左右，醫療廢物能夠得到及時處置。其中，涉疫情醫療廢物占比20%左右，能夠做到日產日清。

疫情發生後，湖北省與武漢市醫療廢物量增加很快。大陸生態環境部指導幫助湖北省及武漢市採取措施，快速提高處置能力。湖北省的處置能力增加了2.7倍，武漢市增加了4.3倍，確保了醫療廢物的及時處置。武漢市此前一度出現醫療廢物積存現象，最多時暫存庫中暫存約190噸，已於3月2日全部清運處置完畢，至今已經連續一周多實現醫療廢物日產日清。

趙群英表示，雖然全大陸醫療廢物處置設施的平均運行負荷率為50%左右，但存在分布不平衡的情況。有的地方持續超負荷運行，有的接近滿負荷運行。還有個別地市沒有醫療廢物處置設施，靠周邊地市協同處置。

「全國醫療廢物的處置能力和疫情初期相比增加了1100多噸，這個能力增加，主要來自移動設備和危險廢物焚燒設施協同處置增加；垃圾焚燒設施也可以協同處置醫療廢物。」他說，這在應急狀態下是可以的，但將來還要建設規範的醫療廢物處置設施。

他指出，到2020年底，大陸每個地級市都要至少建一個規範的醫療廢物處置設施。到2022年6月底，大陸每個縣都要建成從收集、轉運到處置的完整體系，徹底解決大陸醫療廢物處置能力不足的問題，最終實現平穩、安全、可靠處置。