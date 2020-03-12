粵禁野生動物交易 將嚴懲不法

廣東省人民檢察院11日披露，該院聯合廣東省公安廳、省農業農村廳、省市場監督管理局、省林業局和大陸海關總署廣東分署，制定下發「關於全面禁止非法野生動物交易、依法嚴厲懲治涉野生動物違法犯罪活動的通知」，要求依法嚴厲懲治涉野生動物違法犯罪。

中新社報導，該「通知」稱，廣東各級檢察機關、公安機關要加強協作配合，加大對涉野生動物犯罪的刑事打擊力度。從嚴從重從快打擊非法獵捕、殺害珍貴、瀕危野生動物，非法收購、運輸、出售珍貴、瀕危野生動物及其製品，走私珍貴動物及其製品，非法狩獵，非法經營非大陸國家重點保護野生動物及其製品等犯罪行為，形成嚴懲破壞野生動物資源犯罪的威懾力。

大陸林業、農業農村和市場監管等有關部門要針對野生動物飼養、繁育、獵捕、交易、運輸、展演、食用等各個環節，加強重點領域行業監管和行政執法。採取零容忍態度，加大監督檢查和行政處罰力度，從嚴從快查辦涉野生動物的行政違法案件，對違法經營場所和違法經營者，依法予以取締或者查封、關閉。

大陸林業主管部門要重點對陸生野生動物疫源疫病監測措施、合法來源證明進行檢查，積極排查野生鳥類遷徙地和棲息地、陸生野生動物繁衍地等重點區域風險隱患，加強陸生野生動物疫源疫病監測。

該「通知」還要求，建立跨部門的聯動協作機制，加強行政執法和刑事司法銜接；大陸檢察機關要切實防止有案不移、有案不立、以罰代刑。同時，開展野生動物保護領域公益訴訟，支持大陸行政機關開展生態環境損害賠償，共同保護野生動物資源。