疫情趨緩 上海東方明珠塔等景點12日起重新開放

隨著疫情進一步趨緩，上海的城市運行也在回歸正常中。上海市文旅局宣布，12日起，包括：東方明珠廣播電視塔、上海之巔觀光廳、金茂大廈88層觀光廳等三大陸家嘴指標性景點在內的多處景點景區都將重新對外開放。

截至3月11日12時，上海市累計發現確診病例為344例。但近兩周新增病例僅8例，且基本為境外移入病例。

為防控疫情，上海各景點景區1月底起就陸續關閉。上海市文旅局2月中旬曾發布「上海市A級旅遊景區新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作指南」，要求A級景區成立防控疫情領導小組、建立疫情防控應急預案，並對景區恢復開放後的防控措施列出20條明文規定，包括：鼓勵實行預約制參觀、日接待量不超過日最大承載量的50%等。

上海解放日報旗下新媒體《上觀新聞》報導，12日起，上海重新對外開放的景點景區將達到22處，除前述陸家嘴三大指標性景點，其餘還包括：杜莎夫人蠟像館、上海佛羅倫薩小鎮、老碼頭、老外街、楓涇古鎮等。

儘管過去一周上海街頭人車已明顯增加，各項工商業活動也在慢慢恢復中，但針對近日網路流傳一張「3月16日居民出行正常化」的通知圖。上海解放日報指出，這是流傳多日的假消息。

這張圖列出：「3月16日居民出行正常化」、「3月18日逐步企業生產和市場經營正常化」、「3月25日機場、高速、動車、國道正常化」、「4月6日大中學開學」、「4月20日起，劇院、電影院營業」、「4月20日小、幼兒園開學」等。

解放日報指出，網路上的這張圖3月初就開始就在湖北武漢、江蘇無錫、浙江溫州等地流傳，各地相關部門已多次公開闢謠。