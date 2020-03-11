90歲母陪護4天4夜 罹新冠肺炎64歲兒還是走了

64歲兒子確診新冠病毒肺炎，90歲老母親在病房陪伴他4天4夜，終於等來隔離病房床位。老母親回家前給兒子寫下鼓勵字條：要挺住，要堅強，戰勝病魔，這個故事感動數萬名網友。但發布此消息的醫師透露，其實，這個兒子早在老母親找他檢查的第二天下午，已搶救無效去世。

紅星新聞報導，微博認證為武漢協和醫院小兒內分泌科醫師的網友「小兒內分泌林醫生」，10日凌晨更新一條動態，引發網友關注。

「小兒內分泌林醫生」就是林鳴醫師，此前在武漢協和醫院西院兒科急診工作。林鳴稱，自己一直對大家隱瞞了一件事，原來徐奶奶的兒子早在2月4日，也就是徐奶奶找林鳴檢查的第二天下午5點40分，已經在ICU搶救無效去世。

一個月前，他關於90歲的徐奶奶因陪護確診兒子4天4夜的網文刷屏網路，徐奶奶母子的情況也因此備受網友關注。

據報導，林鳴表示，發那條微博，本意是想把這種溫暖分享給大家，只是沒想到等一覺醒來，這條微博被上萬人關注著，「無數網友私信我，想要幫助徐奶奶。」

感動之餘，他讓護士幫忙調出徐奶奶的相關信息，然後去問對應病房的同事，但不幸得知，她兒子已經在ICU搶救無效去世了。

林鳴和同事們商量後，決定暫時保守這個秘密，並聯繫徐奶奶所在的社區，請他們多多照顧下老人。再後來，從徐奶奶那裡，知道了她的侄子已經在照顧她了。

林鳴表示，徐奶奶因高齡，又有些低燒，現在一直在醫院療養，且已經透過家人得知自己兒子去世的消息，「老人備受打擊，心情很不好，我不知道為何她家人最終選擇告訴她真相，但我相信她老人家能夠挺住。」他說：「她是一個堅強且有修養的老人。

報導指出，林鳴說，之所以選擇在今天把這個消息告訴大家，主要是因為全國各地新增病例已經連續多天在100例以下了，大家也許能夠接受這個殘酷的事實，「儘管難過，但生活還要繼續。」