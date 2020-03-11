港科大研發新消毒塗層 3周後推出家用版

新冠肺炎疫情持續，病毒其中一傳播途徑是接觸傳染，但不停消毒會耗費大量資源人力，香港科技大學研究團隊成功研發一款多層次殺菌塗層「MAP-1」，能夠有效殺死99.9%病毒，包括新冠病毒。

香港經濟日報報導，港科大與捷和實業合作，將塗層轉為產品，現在已經在約70間學校噴灑，3周後能推出家用版公開發售。

團隊自2003年SARS後已研究相關技術，希望能夠長遠預防不同疫情症狀，港科大化學及生物工程學系教授楊經倫表示，塗層是以微小膠囊包裹消毒劑，噴灑後黏附於物件表面形成殺菌膜，能夠破壞微生物的包膜及內部分子，殺滅99.9%細菌及病毒。

團隊於2018年分別於九龍醫院及靈實胡平頤養院進行臨床試驗，3周內隔簾上抗藥性細菌減少逾98%。

楊經倫指出，團隊曾以作為消毒劑標準的貓杯狀病毒（貓呼吸道感染的禍首之一）進行測試，能殺滅99.9%該病毒，合作研發的捷和實業副總裁及市場營銷總監洪思聰表示，此標準是根據美國國家環境保護局（EPA）標準而定。

港科大健康、安全及環境處長關繼祖補充，塗層殺菌期達90日，而在現實中建議3個月噴灑一次；他們也做過測試，在噴上塗層的表面，以漂白水或消毒酒精塗抹也無損殺菌力，但他提醒不應用清潔劑清潔塗層表面。

關繼祖又指出，該消毒劑成分也出現於隱形眼鏡清洗液及食物包裝上，所以對人體無害；而塗層也能噴灑於金屬、木材等多種表面，他們正與韓國口罩生產商合作，研究在口罩中間過濾層噴灑塗層的效用。

團隊及捷和實業由2月起組織防疫小隊，以非營利形式到學校、老人院、幼兒中心等噴灑塗層，至今已有約70間學校受惠，當中包括將作為中學文憑試試場的學校。

洪思聰表示，目前他們材料足夠為1000間學校噴灑塗層，歡迎學學校及社會服務團體聯絡，而他也成功聯絡泰國供應商提供塑料瓶，希望3周內能夠推出家用版，每瓶售價約港幣100元。