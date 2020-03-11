豆腐商搖身煤老闆 陝北首富行賄被查

陝西省紀委監委網站通報，陝西省監察委員會決定對陝西興茂侏羅紀煤業鎂電（集團）有限公司法定代表人高乃則涉嫌行賄犯罪問題立案調查。陝北首富高乃則由一個賣豆腐的小商戶發家致富，他經常因為做慈善被媒體和大眾關注。

新京報報導，陝西紀委監委對此發表了評論文章《高乃則被立案調查釋放了什麼信號？》文章稱，高乃則的通報消息雖短，卻釋放了強烈信號：堅持受賄行賄一起查、堅決斬斷圍獵和甘於被圍獵的利益鏈絕不是一句空話。紀檢監察機關正在由注重調查受賄問題向受賄行賄問題並查轉變，讓圍獵者付出應有代價將成常態。

據公開信息，1961年出生於陝西府谷縣武家莊鄉高莊則村的高乃則自幼家境貧寒，他做豆腐、賣豆腐、用豆腐渣養豬，開始了資本積累。伴隨著陝北煤炭行業興盛的天時地利，2011年他以51.5億人民幣位列福布斯中國富豪榜第198位。

報導指出，2018年6月，高乃則在陝西榆林市委原書記胡志強落馬兩天後，被帶走調查。

胡志強於2018年6月被查，去年9月，胡志強受賄案開庭審理。胡志強曾主市榆林9年時間，當地商人曾表示，胡志強操控權力的空間非常大，有多人涉入胡志強案。

由前榆林市長胡志強行賄案的起訴書顯示，高乃則被指向胡志強行賄8次，合計金額約1000多萬元人民幣，在胡志強的「金主」名冊中位列第二，再度受到外界關注。

外界曾認為高乃則因多年累積的良好口碑和社會形象，讓他全身而退。然而在一年半後，高乃則最終被立案調查。