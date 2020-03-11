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福建隔疫酒店倒塌 24歲浙男活埋68小時獲救

世界日報 / 中國新聞組╱北京11日電
泉州欣佳酒店7日晚突然倒塌，在68小時後，救出被困的男子。 圖／取材自東南日報
泉州欣佳酒店7日晚突然倒塌，在68小時後，救出被困的男子。 圖／取材自東南日報

福建泉州鯉城區欣佳酒店7日晚突然倒塌，71人被埋，截至11日6:40，現場搜救出受困人員68人，死亡26人（24人救出時已無生命體徵，2人送醫搶救無效死亡），正在搜救的還有3人。其中，一對母子活埋瓦礫堆逾52小時被救出、一名男子受困68小時獲救，還有一對遇難的小姊弟，被發現時抱在一起。

綜合媒體報導，救援人員9日晚從瓦礫中救出一名女子及其10歲兒子，兩人被困逾52小時，目前情況穩定，但身體相當虛弱要送院。

9日晚約8時，搜救人員透過生命探測器發現有生命跡象，一名消防員於是俯臥下來，朝著瓦礫堆的縫隙大喊，隨即傳來男孩的聲音稱跟媽媽一同被困；消防員向內探視，發現該對母子被沙發壓住，逃生通道被鋼筋、樓板和各種雜物層層擋住。

經過近三小時救援，母子二人被陸續救出。

據報導，在救援工作持續進行下，10日傍晚傳出好消息。一名24歲浙江男子被救援人員從斷垣殘壁中救出，從事發到獲救，已經過了整整68個小時。

泉州市消防救援支隊隊員在10日下午1時30分，透過生命探測儀探測出疑似有生命跡象。約下午2時左右，從縫隙中傳來受困者敲擊的呼救。

這時，救援人員信心喊話，要他不要著急。

報導指出，救援人員在下午3時20分，終於打通一條救援通道，但是極微狹小，僅能夠容納一個人進入。為了把握救援時間，救援人員仍然匍匐進入洞內。隨著救援通到延伸，在下午4時38分救出這名受困人員。

小姊弟相擁而死 消防員放聲大哭

報導說，10日早上8時29分、38分，鯉城區欣佳酒店坍塌救援現場，兩名小孩分別被救出，是一對緊緊相擁的小姊弟。遺憾的是，兩人均沒有生命體徵。

兩人是姊弟，弟弟兩歲左右，姊姊四歲左右，兩人被發現時緊緊抱在一起。在救出小女孩的一刻，廈門市消防救援支隊特勤一站副站長周建仁在現場放聲大哭，在場其他消防員也相繼落淚。

廈門消防救援支隊戰員說：「我們都有孩子，年紀也很小，看到這種場景，大家都忍不住了。」忍著悲痛的情緒，消防員救援工作仍在繼續，「我們不放棄任何救援機會，期待生命奇蹟。」

生命探測儀

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