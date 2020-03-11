華春瑩為日本打氣 推文貼漫畫少女

中國外交部新聞司司長兼發言人華春瑩日前開通個人Twitter後，她的留言總讓網民關注。在日本疫情升高之際，她貼出一幅漫畫，用日文寫道：「暖風知花近，讓我們一起迎接無憂無慮的春天吧！」為日本加油，貼文收到逾2000名網民點讚。

香港01報導，這篇推文是華春瑩（@SpokespersonCHN）本月二度為日本疫情加油。她貼出一幅漫畫，畫中一名戴口罩的短髮少女被粉色的櫻花包圍。她用中文寫下「霧盡風暖，櫻花將燦」的詩句，隨後又用日文寫道：「暖風知花近，讓我們一起迎接無憂無慮的春天吧！」溫暖的字句讓日本網友感動。

而在日前，華春瑩首度在Twitter發文關切日本疫情，她引用春秋時期典籍《鄧析子．無厚篇》中的「救患若一，所憂同也」。據悉，書中前文是「同舟渡海，中流遇風」，有「同舟共濟，共渡難關」之意。華春瑩隨後也用日文寫道，「想要幫助需要幫助的人，中日兩國在這一點上是相同的。希望面臨著相同考驗的日本的各位，能夠接受中國的這份心意」。

報導指出，中國爆發新冠肺炎疫情後，日本在捐贈物資上附上「山川異域、風月同天」、「豈曰無衣，與子同裳」等詩句，引起兩國網民熱議。中國駐日大使孔鉉佑2月13日曾發表題為「鄰里之道 守望相助」的文章說，中日兩國同處漢字文化圈，日本民眾用這寥寥數語傳遞了別樣的溫情和感動。