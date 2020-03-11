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上海迪士尼仍封園 部分度假區營運

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

上海迪士尼小鎮9日迎來久違的遊客。遊客人數不多，且在進入之前都經過體溫測量。當天，上海迪士尼度假區發布公告稱，除迪士尼樂園繼續保持關閉外，迪士尼小鎮、星願公園與迪士尼樂園酒店的部分購物和餐飲商舖以及部分休閑體驗恢復運營。

中新社報導，出於疫情防控的需要，恢復運營的部分景區限制客流，並縮短運營時間。同樣，想要進入上述恢復運營區域的遊客，除測量體溫外，還被要求在非用餐時需全程佩戴口罩，在進入迪士尼小鎮的餐飲商舖時還需向工作人員出示「隨申碼」。

從1月25日上海迪士尼度假區宣布暫時閉園，到當天的分階段恢復運營，已過去一月有餘。

在境外，受到新冠疫情影響，1月26日，香港迪士尼樂園宣布暫時閉園，至今沒有恢復開園的消息。2月28日，東京迪士尼樂園也宣布，從2月29日開始，東京迪士尼樂園和迪士尼海洋樂園臨時關閉2周。原計劃於4月15日開幕的東京迪士尼樂園新區美女與野獸主題園區是否能如期與遊客見面也備受外界關注。

姑且不論香港迪士尼樂園和東京迪士尼樂園所產生的不利影響，僅上海迪士尼樂園一家，因臨時閉園出現在其傳統遊覽旺季的中國農曆新年期間，損失不言而喻。

此前，上海迪士尼樂園的母公司迪士尼CFO Christine McCarthy曾表示，如果關閉上海迪士尼樂園2個月，可能會在第二季度給公司帶來1.35億美元的營業利潤損失。

目前，雖然上海迪士尼樂園仍未恢復開園，上海的118家國家A級旅遊景區中，卻已有8家A級景區恢復開放。

其中，商業綜合體5家，分別為浦東新區的佛羅倫薩小鎮、奕歐來上海奧特萊斯、長泰廣場、楊浦區的上海國際時尚中心、閔行區的老外街。開放式景區3家，分別為虹口區上港郵輪城、上海音樂谷，黃浦區老碼頭。

上海迪士尼 東京 香港迪士尼

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