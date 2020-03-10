為挽留女友謊稱她染肺炎 廣州男判囚7個月
廣州一名劉姓男子為了挽留李姓女友，編造女友是新冠肺炎確診患者，導致相關單位到李女下榻的飯店檢疫，連其他房客都要接受隔離，幸好後來檢驗呈陰性。為此，劉男被依編造虛假恐怖信息罪判處有期徒刑七個月。
中新網報導，2月26日，劉男為了阻止李女乘坐飛機離開廣州，在明知其身體無恙的情況下，撥打廣州市白雲機場客服熱線電話，謊稱李女在某醫院被確診患有新冠肺炎並私自逃離到廣州，導致街道、公安、疾控等部門單位啟動應急處置，到李女入住的飯店核實，並對李女及飯店其他住客採取隔離措施。經檢測，李女核酸檢測結果為陰性，其他人員亦不存在疑似症狀。
法院審理認為，被告人劉男編造與傳染病疫情有關的恐怖信息，嚴重擾亂社會秩序，海珠法院依法判處有期徒刑七個月。
值得一提的是，這起案件透過遠程視頻公開審理，由法院、檢察院、看守所三方連線進行網路庭審並當庭宣判。從2月27日被告人劉某某被抓獲到法院判決，用時僅12天。
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