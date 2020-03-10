為挽留女友謊稱她染肺炎 廣州男判囚7個月

陝西西安白鹿原民俗文化村日前發出公告稱，該民俗村將被拆除，這個曾投資3.5億元（人民幣，下同，約5032萬美元）、占地1200畝的景區結束了它僅四年的生命。裡面經營的商家表示，景區早就沒什麼人了，「還有人從去年9月到現在，只賣了90元的東西」。

2020-03-10 16:04