河南景區免門票現場擁擠不堪 網轟：不怕死？

新冠肺炎疫情持續，許多人都躲在家，不敢前往公共場所，導致許多景區門可羅雀，生意大受影響。河南一景區在8日推出婦女節門票優惠，吸引大批遊客到訪，將景區擠得水洩不通。不過，疫情當前，景區的做法也引發爭議。

香港01報導，位於河南新鄉的寶泉風景區為慶祝三八婦女節，在6日至8日推出女性免費入園、男性門票半價，加上近期有鬱金香節，吸引大批遊客進場。由於景區沒有限制出入人數，滿滿的排隊人潮讓人驚呼「人山人海」之餘，也不禁擔心，這麼多人塞滿園區，人均距離不到20公分，甚至不少人懷抱孩童，且未配戴口罩，會不會造成新冠肺炎的傳染。

不少網友批評，「不怕死的人也太多了吧？」、「該撤掉一批相關官員，引起重視，要不然這種事情會愈來愈多」、「這個景區領導也是大膽，萬一有點事情肯定第一個遭殃」、「當地部門反應機制太差！這種情況下直接關閉景區！」

對於批評，景區回應，景區8日達到疫情期間遊客額定接待量，於當日下午1時啟動限流措施。9日則已恢復正常票價，至於網傳影片中的人潮則是「瞬時入園人數」，且景區採取安全措施，包括透過廣播建議遊客保持安全距離，以及每日消毒措施到位，有專業人員負責消毒與安全檢查。

景區還指出，其舉辦的鬱金香踏青賞花節將持續到4月底，請遊客錯開客流高峰，選擇更合適的時間遊覽。