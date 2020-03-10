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砸3.5億人民幣、只開4年 白鹿原景區要拆了

世界日報 / 中國新聞組／北京10日電
白鹿原民俗村將被拆除，商家半年多時間只賺了90塊錢人民幣。 圖／新京報
白鹿原民俗村將被拆除，商家半年多時間只賺了90塊錢人民幣。 圖／新京報

陝西西安白鹿原民俗文化村日前發出公告稱，該民俗村將被拆除，這個曾投資3.5億元（人民幣，下同，約5032萬美元）、占地1200畝的景區結束了它僅四年的生命。裡面經營的商家表示，景區早就沒什麼人了，「還有人從去年9月到現在，只賣了90元（約387元新台幣）的東西」。

綜合媒體報導，白鹿原民俗文化村位於西安市藍天縣田坡村，據了解，這個項目主要軍隊旅遊地產開發與運作，開發總占地1265畝，投資額3.5億元。最初於2016年5月1日開幕，當天有12萬人入園，火爆一時。但到2017年11月，開園還不到兩年，遊客數量銳減，商舖紛紛關門。2019年9月，開始「提升改造、暫停營業」。

有附近居民帶著孩子在景區裡閒逛拍照，這位居民說：「去年上半年，我來過一次，那時候已經沒什麼人了，但是衛生還行，有些商戶還開業。」

還有在景區內營業餐飲的商家表示：「很早之前就沒什麼人了，從去年9月到現在，也有賣了90塊錢的東西，還都是熟人。」

據了解，2017年左右，藉著影視劇《白鹿原》的熱播，這個文化IP備受追捧。在藍田、長安、灞橋等地，開了多家以「白鹿原」為主題的景區，分別是白鹿倉景區、白鹿原生態文化觀光園、白鹿原影視城、白鹿原民俗文化村、簸箕掌民俗村、白鹿古鎮等。不要說外地遊客，就是不少西安人也「傻傻分不清楚」。

一位附近的居民指出：「這裡沒有華山的自然景觀，沒有兵馬俑的歷史人文，就憑那幾年『白鹿原』的熱火開了仿古一條街，其實就是賣小吃，無非就是辣子蒜羊血、油潑面、油糕這些東西，哪裡吃不到？哪家味道都不差，這裡賣得還貴。」

他坦言，景區看不出有「白鹿原」的特色或文化，就是把小說裡面的名字硬生生套進去，「全陜西這樣的景區太多，這偏僻的地方，遊客憑什麼來，關門是遲早的」。

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