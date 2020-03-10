湖北推健康碼認證 中低風險區「綠碼者」能全省通行

中共中央總書記習近平赴武漢考察之際，湖北省政府發布公告，湖北將開通健康碼，其中是中低風險區人員，持「綠碼」可以在全省通行，預示湖北將迎來循序式的結束封閉式管理。

據湖北省人民政府網站消息，湖北省決定開展「湖北健康碼」發放工作。其中，中、低風險地區持綠碼人員，全省通行。

湖北省的健康碼分為三種，即綠碼、黃碼與紅碼。在湖北省防疫數據庫中「四類人員」，對未查詢到的人員，發放綠碼；若是在管的密切接觸者，發放黃碼；若是記錄為確診病例、疑似病例、發熱病例、無症狀感染者，發放紅碼。

規定說，屬於中、低風險地區持綠碼的人員，可以在全省通行；高風險地區持綠碼的人員，則須按照當地防控指揮部規定出行，縣域內通行規則由縣(市、區)防控指揮部確定，市域內通行規則由市(州)防控指揮部確定，武漢市以外高風險地區人員憑綠碼與流入地採取「點對點」運輸方式安全有序流動。持黃碼人員不予放行，持紅碼人員按疫情防控要求由當地收治、隔離。

通知還指出，健康碼是由個人用手機通過「鄂匯辦」APP、國家「互聯網+監管」小程序、支付寶小程序、「鄂匯辦」微信小程序申領，經與湖北省防疫數據庫比對核驗後，生成專屬二維碼。

健康碼是作為個人出行的電子憑證，在疫情防控期間湖北省通用，也是疫情防控查驗的依據。