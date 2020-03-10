逐步恢復堂食 上海喚醒美食地標

曾經接待過多國貴賓的上海著名餐飲老字號—綠波廊上周已恢復堂食。經歷了防控新冠肺炎疫情期間的堂食階段性暫停，近日上海豫園商城內多個美食地標正逐步被「喚醒」。

新華社報導，綠波廊位於豫園商城內，是九曲橋畔的一棟倣明清風格建築。這裡是中外人士青睞的上海美食地標之一，以海派菜肴、酥點等著稱。與毗鄰的九曲橋、湖心亭、豫園老街等還共同組成上海本地賞春踏青的主要休閒目的地。

恢復堂食這些天，綠波廊午市的座位十分寬鬆，客人分散落座，服務員戴著口罩上前微笑詢問點單，不多久菜肴上齊，每一道都提供專用公筷，倡導分食。

家住浦東的上海市民王女士是當天首位進店點餐的客人，點了桂花拉糕等綠波廊知名小點心。她說：「來得早不如來得巧。春節到現在，在家憋悶壞了，今天到了這裡就嘗到熱氣騰騰的老字號點心，運氣好！」

在綠波廊後廚，復工第一天的廚師和點心師們摩拳擦掌、精神飽滿。「在家休息了一個多月，今天開工了，心裡很喜悅。在家時間長了，對工作崗位也有點想念。」大廚顧建斌說。復工後，綠波廊的招牌菜和點心都正常供應，比如「江南三蝦獅子頭」「松鼠鱖魚」「夫人套點」「葫蘆酥」「眉毛酥」等。

綠波廊聯席總經理陸亞明表示，從閉店到復工，餐廳一直密切關注全體員工的健康安全，採取了信息登記、進店測量體溫、全店定時清潔消毒等全套防疫措施。他說：「有了員工的健康，才能確保逐步復工，為廣大顧客提供更舒心的服務。」

據了解，繼綠波廊率先恢復堂食，其「鄰居」寧波湯糰店、南翔饅頭店、上海老飯店、春風松月樓等也都已恢復堂食或正準備中。這些滬上美食老字號預計近期將陸續與中外饕客「重逢在春天」。