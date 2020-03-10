國際班輪航線 廣州港設第5條

載箱量為1708TEU（標準集裝箱）的平達輪7日掛靠南沙三期集裝箱碼頭，標誌著萬海航運越南泰國新航線CV6首航廣州南沙港區，這是自2月27日興亞韓國新航線靠泊後，廣州港連續在10天內開闢的第5條國際班輪航線。

中新社報導，當前正是迎戰新冠肺炎疫情、復工復產的關鍵時期，防疫物資運輸、國際貿易企業進出口、外向型加工貿易企業原材料採購，都需要港口物流通道支撐。作為華南地區的重要物流節點，近期，廣州港新開通興亞韓國線SCS、KLINE「日本快線」滾裝輪中東出口航線、海陸馬士基俄羅斯東南亞線PH5、新海豐越南泰國航線SVT1和萬海航運的越泰新航線。

「這段時期新開的航線主要以東南亞航線為主，服務將輻射至粵港澳大灣區。目前廣州港南沙港區已實現對泰國、越南、馬來西亞、印尼、菲律賓、柬埔寨、緬甸等東南亞國家港口的覆蓋，將促進粵港澳大灣區與東盟國家在產能等方面的合作」。廣州港集團副總經理宋小明說，疫情期間，該集團加強與珠三角製造重點企業對接溝通，跟蹤企業生產進度和進出貨安排，據航班和新航線安排為企業制定完善物流解方，保障港口貨物運輸服務。

疫情期間，廣州港集團旗下碼頭維持365天24小時港口運作，在中國內地港口中率先宣佈延長貨物進出口免堆期和空箱實行免費堆存，為進出口企業減輕成本壓力。