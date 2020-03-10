沙漠蝗將至？滇藏疆加強防控

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
專家研判，如果氣候條件適宜，此次發生的沙漠蝗存在從巴基斯坦和印度侵入西藏，或經緬甸侵入雲南、經哈薩克侵入新疆的風險。 （AP）
專家研判，如果氣候條件適宜，此次發生的沙漠蝗存在從巴基斯坦和印度侵入西藏，或經緬甸侵入雲南、經哈薩克侵入新疆的風險。 （AP）

位於中國西南和西北邊陲的雲南、西藏新疆三省區正積極採取措施，加強沙漠蝗防控。

新華社報導，聯合國糧食及農業組織判斷，此次始於非洲的沙漠蝗災，可能會延續到2020年6月，目前，沙漠蝗已從東非蔓延至印度和巴基斯坦，經專家研判，如果氣候條件適宜，此次發生的沙漠蝗存在從巴基斯坦和印度侵入西藏，或經緬甸侵入雲南、經哈薩克侵入新疆的風險。

中國林業和草原局近日下發通知要求，各地要加強監測監控，及時掌握沙漠蝗的國際國內災情動態，並完善應急預案，努力構建草原蝗災防控工作的長效機制。

雲南省林業和草原局介紹，雲南將布設110個至120個沙漠蝗監測點，啟動沙漠蝗監測，構建「天空地」一體化、點線面相結合的監測預報網絡，嚴防沙漠蝗侵入、定殖和向國內其他區域擴散，保障生態安全。

雲南省林草局草原監督管理站站長尹俊說，這些沙漠蝗監測點重點布設在滇西南、滇西北、滇南等邊境地區，目前相關工作正在開展。

新疆治蝗專家預測，2020年新疆草原蟲害仍屬偏重發生，主要優勢種為義大利蝗、西伯利亞蝗、紅脛戟紋蝗等。此間，南疆地區大面積發生的可能性較小，但由於新疆邊境線長，與8個國家接壤，存在遷飛性蝗蟲從國外遷飛入境的風險。

針對蝗蟲遷飛入境風險，新疆已加強監測和防範，持續開展3S技術和地面監測相融合，提高監測的覆蓋率和科技水平，並對重點區域和邊境地區，實時預警害蟲遷飛動態，及時發佈監測預警信息。

西藏阿里地區農業農村局局長次仁貢布說，阿里地區春耕生產從4月底開始持續到5月中旬，農業部門將與林草部門積極溝通協調，密切關注境外蝗災趨勢。次仁貢布表示，由於受高山自然阻隔，阿里地區近20年未發生過境外輸入蝗災的情況，雪山、冰川等低溫環境也不利於蝗蟲大規模遷移和生存。

「近年來，受全球氣候變暖影響，西藏發生蝗災的風險不斷增大。」西藏自治區農科院院長尼瑪扎西說，蝗災發生有「大年小年」的規律，對蝗情不可掉以輕心，要做好防範。

新疆 西藏 印度

延伸閱讀

馬來西亞新內閣成立 5華人入閣

阿里 推課業問答平台

「明明會說話」獲讚超紓壓 劉仁娜公主病爆發

影／非洲蝗災蔓延 老中醫見證74年前台灣蝗災直說可怕

相關新聞

修例風波+新冠疫情 港企叫苦：半年內恐現海嘯式裁員潮

過去大半年的修例風波，加上目前的新冠肺炎疫情，嚴重衝擊香港經濟，影響廣大市民，有工商界人士更預料，香港未來半年或出現「海嘯式」結業、裁員潮。；另有逾六成基層無力購防疫品，有單親母女為買口罩等防疫品，被迫每天少吃一餐。

滬入境控管 防疫情倒灌

上海嚴防新冠肺炎疫情「倒灌」，全面提升入境控管。上海16個區已全部進駐浦東、虹橋兩大機場24小時值班，對於無家人、公司接機的需居家隔離人員，一率由各區安排專車、專人集中接送，嚴格落實14天居家隔離健康觀察。在「嚴防死守」下，從日本等重點地區飛抵上海的航班，目前旅客要完成入境通關甚至需費時長達4小時。

沙漠蝗將至？滇藏疆加強防控

位於中國西南和西北邊陲的雲南、西藏、新疆三省區正積極採取措施，加強沙漠蝗防控。

國際班輪航線 廣州港設第5條

載箱量為1708TEU（標準集裝箱）的平達輪7日掛靠南沙三期集裝箱碼頭，標誌著萬海航運越南泰國新航線CV6首航廣州南沙港區，這是自2月27日興亞韓國新航線靠泊後，廣州港連續在10天內開闢的第5條國際班輪航線。

逐步恢復堂食 上海喚醒美食地標

曾經接待過多國貴賓的上海著名餐飲老字號—綠波廊上周已恢復堂食。經歷了防控新冠肺炎疫情期間的堂食階段性暫停，近日上海豫園商城內多個美食地標正逐步被「喚醒」。

港民悼周梓樂 40人被捕

昨晚是在將軍澳尚德邨商場墜樓的科大生周梓樂逝世4個月，逾200人在商場停車場一帶聚集悼念。多名防暴警察到場，指在場人士參與未經批准集結，拉起封鎖線，截查逾百人，包括記者。接近午夜，防暴警察進入停車場附近的廣明苑範圍，40多人被帶走。

一個月內第三起！上水警察宿舍 再遭汽油彈攻擊

上水已婚警察宿舍上月兩度被擲汽油彈後，昨日凌晨再度遭汽油彈襲擊，至少4枚汽油彈落在屋苑內花槽，附近一輛私家車遭波及受損。警方列為縱火案處理，三案合併交由大埔警區刑事調查隊跟進。

炸警？香港查獲土製炸彈、2.6噸原料…拘17人

香港警方7日深夜至昨日凌晨突擊搜查22處目標，拘捕17男女，查獲三個土製炸彈半成品及三個遙控爆炸裝置，另查獲2.6噸可用作製造炸藥原材料的化學品。警方稱初步相信查獲的爆炸品目標是針對警務人員。

杜月笙幼子杜維善 88歲加拿大去世

消息人士稱，杜月笙幼子、名收藏家杜維善7日於加拿大溫哥華去世，享年88歲。

援建火神山 他倆回鄉被收4200隔離費

武漢火神山醫院十天興建完成，震撼世界。其中兩位施工工人回鄉隔離時，竟被當地鎮政府收取4200元（人民幣，下同，約605美元）隔離費，消息傳出引起公憤。浠水縣7日發布通告稱，收取隔離費行為錯誤，錢已歸還，涉事副鎮長被免職。

高樓拋磚？浙男嬰頭頂被砸凹送醫腦死 剛學會走路

浙江紹興一棟大樓5日發生高空墜物案，一名14個月大的男嬰被墜落的磚塊砸中頭部，送院後宣布腦死。由於掉落的磚頭與大樓外牆並不一致，懷疑是有人拋下，由於大樓外牆並沒有監控，目前警方正在調查中。

上海研發人源細胞疫苗突破 科學家自打第一針

自新冠肺炎疫情發生以來，中國的科研攻關組專門設立疫苗研發專班，沿著五條技術路線穩步推進疫苗攻關工作。在這五條技術路線之外，上海科學家獨闢蹊徑，嘗試探索安全性更高的人源細胞載體疫苗，並為自己注射第一針。

熱門新聞

警疑泉州倒塌飯店改裝致柱變形 稱2至7樓中空結構

女乘客不滿消毒等太久 狂對空姐咳嗽遭制壓

疑似任志強發文：習近平是堅持當皇帝的小丑

東北爆A型肝炎 陸：還處於「散發」 未集中爆發

要武漢人感恩共產黨被批 王忠林改口向民眾致謝

上海寶鋼傳爆炸 現場視頻被刪了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。