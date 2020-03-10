沙漠蝗將至？滇藏疆加強防控

位於中國西南和西北邊陲的雲南、西藏、新疆三省區正積極採取措施，加強沙漠蝗防控。

新華社報導，聯合國糧食及農業組織判斷，此次始於非洲的沙漠蝗災，可能會延續到2020年6月，目前，沙漠蝗已從東非蔓延至印度和巴基斯坦，經專家研判，如果氣候條件適宜，此次發生的沙漠蝗存在從巴基斯坦和印度侵入西藏，或經緬甸侵入雲南、經哈薩克侵入新疆的風險。

中國林業和草原局近日下發通知要求，各地要加強監測監控，及時掌握沙漠蝗的國際國內災情動態，並完善應急預案，努力構建草原蝗災防控工作的長效機制。

雲南省林業和草原局介紹，雲南將布設110個至120個沙漠蝗監測點，啟動沙漠蝗監測，構建「天空地」一體化、點線面相結合的監測預報網絡，嚴防沙漠蝗侵入、定殖和向國內其他區域擴散，保障生態安全。

雲南省林草局草原監督管理站站長尹俊說，這些沙漠蝗監測點重點布設在滇西南、滇西北、滇南等邊境地區，目前相關工作正在開展。

新疆治蝗專家預測，2020年新疆草原蟲害仍屬偏重發生，主要優勢種為義大利蝗、西伯利亞蝗、紅脛戟紋蝗等。此間，南疆地區大面積發生的可能性較小，但由於新疆邊境線長，與8個國家接壤，存在遷飛性蝗蟲從國外遷飛入境的風險。

針對蝗蟲遷飛入境風險，新疆已加強監測和防範，持續開展3S技術和地面監測相融合，提高監測的覆蓋率和科技水平，並對重點區域和邊境地區，實時預警害蟲遷飛動態，及時發佈監測預警信息。

西藏阿里地區農業農村局局長次仁貢布說，阿里地區春耕生產從4月底開始持續到5月中旬，農業部門將與林草部門積極溝通協調，密切關注境外蝗災趨勢。次仁貢布表示，由於受高山自然阻隔，阿里地區近20年未發生過境外輸入蝗災的情況，雪山、冰川等低溫環境也不利於蝗蟲大規模遷移和生存。

「近年來，受全球氣候變暖影響，西藏發生蝗災的風險不斷增大。」西藏自治區農科院院長尼瑪扎西說，蝗災發生有「大年小年」的規律，對蝗情不可掉以輕心，要做好防範。