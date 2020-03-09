港民悼周梓樂 40人被捕

昨晚是在將軍澳尚德邨商場墜樓的科大生周梓樂逝世4個月，逾200人在商場停車場一帶聚集悼念。多名防暴警察到場，指在場人士參與未經批准集結，拉起封鎖線，截查逾百人，包括記者。接近午夜，防暴警察進入停車場附近的廣明苑範圍，40多人被帶走。

香港電台報導，昨晚是科大學生周梓樂逝世四個月，大批市民昨晚7時開始到墜樓現場尚德邨停車場外悼念、獻花及鞠躬。防暴警抬走一名男子，他身旁有一架滑板車，其後由救護車送往將軍澳醫院，警方在停車場外截查過百人，被截查的市民要拿下口罩及登記身分證資料。

附近的廣明苑亦有多人聚集，有人向警員方向投擲雜物。昨晚11時左右，多名防暴警察快速走進廣明苑範圍，最少有一人被壓制在地，最少一名男子被身穿黑色衣服的便衣警員押走，有防暴警察舉起胡椒球槍戒備。

警方凌晨約1時在將軍澳廣明苑一帶拘捕40多人，警方現場廣播指，他們涉嫌非法集結，被捕人士雙手被綁上索帶，由旅遊巴接走。