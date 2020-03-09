一個月內第三起！上水警察宿舍 再遭汽油彈攻擊

上水已婚警察宿舍上月兩度被擲汽油彈後，昨日凌晨再度遭汽油彈襲擊，至少4枚汽油彈落在屋苑內花槽，附近一輛私家車遭波及受損。警方列為縱火案處理，三案合併交由大埔警區刑事調查隊跟進。

香港文匯報報導，自「返送中」風波後，不少警察宿舍成為攻擊目標，上水已婚警察宿舍更於一個月內三度遭汽油彈攻擊。為加強保安，宿舍原有圍牆頂已增設有帶刺鐵絲網，外圍同時加設巨型拒馬。

昨日凌晨1時57分，宿舍有人聽到異響，發現垃圾站對面的花槽著火，馬上報警。

消防員趕至將火撲滅，警方發現除花槽部分樹木焚毀外，附近一輛私家車車窗受波及損毀，警員在現場檢獲至少四支汽油彈玻璃碎片，相信有人自屋苑外投擲汽油彈攻擊。

報導指出，該警察宿舍日前已兩度遭擲汽油彈。上月13日凌晨1時14分，多人在圍牆外向屋苑停車場方向投擲多枚汽油彈，火勢波及場內兩輛汽車，消防員接報到場將火撲滅，現場遺下汽油彈玻璃碎片。同月28日凌晨2時許，該宿舍又被遭汽油彈攻擊，導致一輛汽車焚毀。