炸警？香港查獲土製炸彈、2.6噸原料…拘17人

香港警方7日深夜至昨日凌晨突擊搜查22處目標，拘捕17男女，查獲三個土製炸彈半成品及三個遙控爆炸裝置，另查獲2.6噸可用作製造炸藥原材料的化學品。警方稱初步相信查獲的爆炸品目標是針對警務人員。

明報報導，被捕12男5女，年齡21至53歲，涉嫌串謀導致相當可能會危害生命或財產的爆炸罪名，全部帶返警署扣留調查。拘捕及調查行動仍在進行，警方不排除稍後有更多人被捕。

有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華表示，今年1月下旬至2月初，明愛醫院、深圳灣口岸及港鐵羅湖站分別發生爆炸品案，有人在社交平台預告或事後承認責任。警方在7日深夜採取行動，拘捕17男女。其中在大角嘴必發道三個目標商廈單位，查獲三個各含1.5公斤炸藥的土製炸彈半成品、三個遙控爆炸裝置、2.6噸可製作炸藥的化學原料。

李桂華表示，查獲的炸彈屬半製成品，狀態非常不穩，遇熱或遇火均可能爆炸，對商廈其他單位及出入者造成危險，初步相信查獲的爆炸品會在公眾活動中使用，目標是針對警務人員。李桂華指17名被捕人均屬「同一團伙」，不排除後續有更多人被捕。

李桂華指出，炸彈原材料非容易取得，部分為黑火藥，可從煙花爆竹中取得，另有部分屬危險品，大量運送及貯存均須領取許可證，將繼續追查炸彈原材料來源。

報導指出，爆炸品處理課高級炸彈處理主任馬偉德指出，查獲的土製炸彈雖未完成，但已據有殺傷力。