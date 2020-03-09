杜月笙幼子杜維善 88歲加拿大去世
消息人士稱，杜月笙幼子、名收藏家杜維善7日於加拿大溫哥華去世，享年88歲。
杜維善1933年出生於上海，係杜月笙幼子，母親係姚玉蘭。杜月笙去世後，杜維善隨母移居台灣，從事地質學研究，晚年定居加拿大溫哥華。
杜維善是著名的收藏家，早期痴迷於數千種地質標本，後來嗜好古幣收藏，收藏過的錢幣有2萬多枚，包括戰國時代的秦半兩、漢代五銖錢等，且有「北齋五銖彙考」等學術論著，曾先後七次向上海博物館捐獻珍藏古錢幣共2128枚，並擔任上海博物館顧問。近年，杜維善出版了「杜維善口述歷史」等書籍。
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