杜月笙幼子杜維善 88歲加拿大去世

昨晚是在將軍澳尚德邨商場墜樓的科大生周梓樂逝世4個月，逾200人在商場停車場一帶聚集悼念。多名防暴警察到場，指在場人士參與未經批准集結，拉起封鎖線，截查逾百人，包括記者。接近午夜，防暴警察進入停車場附近的廣明苑範圍，40多人被帶走。

2020-03-09 16:23