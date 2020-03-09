援建火神山 他倆回鄉被收4200隔離費

武漢火神山醫院十天興建完成，震撼世界。其中兩位施工工人回鄉隔離時，竟被當地鎮政府收取4200元（人民幣，下同，約605美元）隔離費，消息傳出引起公憤。浠水縣7日發布通告稱，收取隔離費行為錯誤，錢已歸還，涉事副鎮長被免職。

綜合媒體報導，湖北省黃岡市浠水縣洗馬鎮的王姓和岑姓村民，兩人在火神山醫院共做了三個白班、三個夜班，負責給衛生間潔具打膠。幹完活後，兩人留在武漢隔離。

2月21日，兩人回到浠水縣洗馬鎮。按照規定，兩人住進鎮上「不見不散」賓館。3月4日，值守賓館的鎮幹部通知他，要按每日200元（約28美元）的標準收取隔離費。他當即詢問了黃岡市新冠肺炎防控指揮部，得到答復是不需要交隔離費。接著，他又詢問了浠水疫情防控指揮部，多次表明自己是援建者，但得到答復是必須要交隔離費。

隔離期滿，為了要回家，兩人只好認命付錢。經過一番討價還價後，鎮幹部答應便宜至一天150元，兩人各付了2100元。

王某說，他用援建火神山醫院的工資和下發的隔離費，還了房貸和信用卡，根本拿不出2100元。交錢時，他讓岑某幫忙付。此外，因為交錢不情願，他讓岑某用公司帳戶轉至財政所帳戶。「當時想的是公對公轉帳，更正式一點，日後好查。」

隨後，洗馬鎮政府開出證明，收到勞務公司代付的隔離費用。有網友據此認為，隔離費是勞務公司出的，不是他倆個人掏腰包。王某說：「網友不知道，岑某是援建者，也是勞務公司老闆，公司股東也就他一個人。公司出錢，就等於他個人出錢。他幫我付2100元，我是打算還的。說到底，就是個人掏腰包。」

浠水疫情防控指揮部8日發布通告稱，經調查，洗馬鎮政府代收勞務公司隔離費用的情況屬實，行為是錯誤的，他們深感自責和愧疚。該筆代收費用已退還該勞務公司，並向當事人道歉。

通報稱，經浠水縣委研究決定，對洗馬鎮負責隔離點工作的黨委委員、副鎮長給予免職處理。