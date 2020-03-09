高樓拋磚？浙男嬰頭頂被砸凹送醫腦死 剛學會走路

來源：YouTube

浙江紹興一棟大樓5日發生高空墜物案，一名14個月大的男嬰被墜落的磚塊砸中頭部，送院後宣布腦死。由於掉落的磚頭與大樓外牆並不一致，懷疑是有人拋下，由於大樓外牆並沒有監控，目前警方正在調查中。

綜合媒體報導，鄰居描述，當時母親用推車帶孩子在小區散步。正返回住處時，一塊雞蛋大小的紅色磚塊從天而降，砸中了男嬰的頭頂，造成孩子頭頂明顯凹陷，鮮血緩緩流出。母親嚇得手足無措，抱起孩子哭喊起來。現場不少民眾聽到喊叫聲後聚集了過去，大家紛紛幫忙，撥打急救電話。

據了解，男嬰的父母來自江西鷹潭，父親在紹興柯橋打工，租住在該小區。前些天一家人才從老家回到柯橋，沒想到就發生了這一意外。男嬰大伯說，這孩子2018年11月出生，剛學會走路。

男嬰在父親的陪同下被送到醫院急救，由於傷勢嚴重，男孩又被火速送至浙江大學醫學院附屬兒童醫院。醫生告知家屬需進行手術，但成功率不高，父母一致要求馬上手術。

翌日下午，醫生告知男嬰父母，術後情況未見好轉，孩子腦部已死亡，只能用藥物輸液治療，維持生命體徵。男嬰目前仍在重症監護室治療。

事發後，警方到現場調查。居民表示，高空墜落的磚頭只有雞蛋般大小，呈紅色，看上去有些殘舊。由於事發一帶沒有監控鏡頭，磚塊到底如何墜落難以確定。但居民們說，事發大樓外牆建成七年，未發生外牆脫落的情況。而這次墜落的是紅磚，跟外牆顏色不一樣。

對於男嬰處境，網友紛紛表示同情，「腦死大概等於就是死了」、「可憐孩子了」、「沒救了」、「根本故意殺人」。